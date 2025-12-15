Taxiförare för Uber XL söks i Stockholm
Vi bedriver taxibolag och söker nu ytterligare chaufförer i stor Stockholm. Hos oss du kommer att få bra arbetsvillkor och lön. Du kommer att köra i Stockholm län.
Om du är flexibel, ha bra tålamod och vara självständig. Självklart ska kunden känna sig trygg i bilen.
Brinner för att ge en utomordentlig servis, kunden i fokus.
om du är en person som Engagerad, det lilla extra uppskattas av kunden och gör att du växer i yrkesrollen.
Problemlösare, gör att du klarar av de olika situationer och moment som kan uppstå på vägen
Dag eller natt tid förare. Vi behöver heltid eller deltid förare. Enda krav är Taxilegitimation och klarhet i svenska språket. Vi betalar bra Rörlig provisionslön!
Anställningens start omgående.
OBS; vi har bilar i alla Stockholm område!
Ring: 0707598076
Maila: zeeshan4good@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
