Taxiförare för Uber XL söks i Stockholm

Manz Transport / Fordonsförarjobb / Sundbyberg
2025-10-12


Visa alla fordonsförarjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Manz Transport i Sundbyberg

#jobbjustnu

Vi bedriver taxibolag och söker nu ytterligare chaufförer i stor Stockholm. Hos oss du kommer att få bra arbetsvillkor och lön. Du kommer att köra i Stockholm län.
Om du är flexibel, ha bra tålamod och vara självständig. Självklart ska kunden känna sig trygg i bilen.
Brinner för att ge en utomordentlig servis, kunden i fokus.
om du är en person som Engagerad, det lilla extra uppskattas av kunden och gör att du växer i yrkesrollen.
Problemlösare, gör att du klarar av de olika situationer och moment som kan uppstå på vägen

Dag eller natt tid förare. Vi behöver heltid eller deltid förare. Enda krav är Taxilegitimation och klarhet i svenska språket. Vi betalar bra Rörlig provisionslön!
Anställningens start omgående.
OBS; vi har bilar i alla Stockholm område!

Ring: 0707598076


Maila: zeeshan4good@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: zeeshan4good@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Manz Transport
Mjölnerbacken 61 Lgh 1001 (visa karta)
174 60  SUNDBYBERG

Kontakt
Innehavare
Zeeshan Naeem
zeeshan4good@hotmail.com
0736543372, 0707598076

Jobbnummer
9552443

Prenumerera på jobb från Manz Transport

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Manz Transport: