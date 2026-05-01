Taxiförare för sommarsäsongen i Halmstad
Vill du jobba med frihet under ansvar och möta glada människor i sommarstaden Halmstad? Vi söker nu engagerade taxichaufförer som vill förstärka vårt team under sommarsäsongen (juni-augusti). Som chaufför hos oss är du ansiktet utåt och ansvarar för att ge våra kunder en säker, trygg och bekväm resa.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider: Pass anpassade efter schema (dag, natt och helg).
Goda förtjänstmöjligheter: Vi tillämpar marknadsmässig lön, ofta baserad på provision vilket ger dig chans att påverka din inkomst.
Modern fordonspark: Du kör välskötta fordon utrustade med modern teknik.
Utföra privatresor, och budkörningar inom Halmstad
Ge förstklassig service till både lokalbor och turister.
Ansvara för fordonets skötsel och renlighet.
Vi söker dig som:
Innehar giltig taxiförarlegitimation (TFL) (krav).
Har haft B-körkort i minst två år.
Är minst 20 år gammal (nytt ålderskrav från 2025).
Pratar och förstår god svenska då kundkontakt är en stor del av jobbet.
Är punktlig, ansvarsfull och har ett trevligt bemötande.
Omfattning: Sommarvikariat, heltid/deltid enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse inför sommaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: said@fyllingeakeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fyllinge Åkeri AB
