Taxiförare för sjukresor och serviceresor
Vi söker en serviceinriktad taxiförare för serviceresor och sjukresor. Du kör planerade resor på dagtid, måndag-fredag. Uppdraget innebär att hämta och lämna resenärer enligt körorder samt ge ett tryggt och professionellt bemötande.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av serviceresor och sjukresor
Erfarenhet av Västtrafikbokningar
Serviceresor kort ABCDina personliga egenskaper
Serviceinriktad, punktlig och ansvarsfull
God kommunikation och trevligt bemötande
Start: Omgående / Immediately Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: Ibrar.azeem84@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azeem, Ibrar
Jupitergatan 28 Lgh 1002 (visa karta
Azeem Ibrar Jobbnummer
