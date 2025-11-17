Taxiförare för sjukresor och serviceresor

Azeem, Ibrar / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-11-17


Vi söker en serviceinriktad taxiförare för serviceresor och sjukresor. Du kör planerade resor på dagtid, måndag-fredag. Uppdraget innebär att hämta och lämna resenärer enligt körorder samt ge ett tryggt och professionellt bemötande.

Publiceringsdatum
2025-11-17

Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation

B-körkort

Meriterande:

Erfarenhet av serviceresor och sjukresor

Erfarenhet av Västtrafikbokningar
Serviceresor kort ABC

Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad, punktlig och ansvarsfull

God kommunikation och trevligt bemötande

Start: Omgående / Immediately

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: Ibrar.azeem84@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Azeem, Ibrar
Jupitergatan 28 Lgh 1002 (visa karta)
415 64  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Azeem Ibrar

Jobbnummer
9609089

