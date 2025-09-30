Taxiförare för omsorg extra, samt Uber och Bolt heltid
2025-09-30
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
, Stockholm
, Norrtälje
Taxiförare sökes - Har du taxiförarlegitimation? Då vill vi höra från dig!
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt team! I dagsläget har vi flertalet fordon som kör bland annat omsorgskörningar på uppdrag av Roslagstaxi. Har du taxiförarlegitimation och vill arbeta i en trivsam miljö där kunden alltid står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu förare som vill köra Uber och Bolt med möjlighet att hoppa in och köra omsorgsresor extra då kollegor är sjuka eller lediga.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Körningar i hela Stockholms län
Arbetstider enligt schema - dagtid
Fora
Friskvårdsbidrag
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation (krav)
Är punktlig, flexibel och har god lokalkännedom
Trivs med att arbeta självständigt och har ett serviceinriktat sätt
Behärskar svenska i tal och skrift
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ansökan skickas till: info.tadig@gmail.com
Välkommen till oss - vi ser fram emot att ha dig med i teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Mail
E-post: info.tadig@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omsorgsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tadig AB
(org.nr 559500-8722) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9534222