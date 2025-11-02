Taxiförare för Citywide Taxi AB
2025-11-02
-Har du ett taxiförarlegitimation och vill ha dröm jobb ,då du är på rätt plats.
• Om du har taxiförarlegitimation och klart färdigt med din studier på universitetsnivå och söker anställning vi kan ansöka arbetstillstånd för dig.
• Nu söker vi taxiförare som kan helst jobba heltid eller deltid.
• Du som söker denna tjänst kommer finns fast körningar 8 - 10 timmar schema
• Bilarna är godkänd i Arlanda och hos transport styrelsen.
• Du ska ha taxiförarlegitimation
• Vi har kollektiva avtal, TGL och Pension försäkring.
• Ej kontant hanteringar i företaget.
• Våra kunder är kända av oss vilket gör att du vara trygg med dem.
• Om du är social och tycka om att träffa nya människor. Välkommen till oss.
Publicering​sdatum​2025-11-02
Lön typ: Fast och rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Citywidetaxi9@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Citywide taxi AB (org.nr 559412-5238)
För detta jobb krävs körkort.
Amir Ali
Citywidetaxi9@gmail.com
