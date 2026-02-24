Taxiförare, färdtjänstförare, förare turbundna resor Roslagstaxi
2026-02-24
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Vi söker fler förare som vill köra i Roslagen. Du kör enligt förhand bestämt schema, arbetspasset utgår från Norrtälje stad. Vi ser helst att du bor i Roslagen, men förare utanför Roslagen är också välkomna att söka.
Obs, vi söker inga åkare, enbart förare.
Vem är du
• Trygg, serviceinriktad och punktlig
• Trivs med att ge god omsorg och bemötande till resenärer
• Van att ta ansvar och följa rutiner
Vi erbjuder
• Trygg anställning via ett av våra åkerier, tydliga arbetspass och planerade körningar
• En personlig, pålitlig och professionell arbetsmiljö
• Möjlighet att göra verklig nytta för människor som behöver oss
Om Roslagstaxi
Roslagstaxi är ett taxibolag verksamt i Roslagen, vi består av cirka 85 fordon, varav ett trettiotal specialfordon och resten personbilar.
Ansökan och kontakt
Vid intresse, kontakta Janne
E-post janne@roslagstaxi.se
Telefon 0733 875 101
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: janne@roslagstaxi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roslagstaxi i Sverige AB
(org.nr 559416-3510) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jan Günther janne@roslagstaxi.se 0733875101 Jobbnummer
9760158