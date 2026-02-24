Taxiförare, färdtjänstförare, förare turbundna resor Roslagstaxi

Roslagstaxi i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Norrtälje
2026-02-24


Visa alla fordonsförarjobb i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Värmdö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Roslagstaxi i Sverige AB i Norrtälje

Publiceringsdatum
2026-02-24

Om tjänsten
Vi söker fler förare som vill köra i Roslagen. Du kör enligt förhand bestämt schema, arbetspasset utgår från Norrtälje stad. Vi ser helst att du bor i Roslagen, men förare utanför Roslagen är också välkomna att söka.
Obs, vi söker inga åkare, enbart förare.
Vem är du
• Trygg, serviceinriktad och punktlig
• Trivs med att ge god omsorg och bemötande till resenärer
• Van att ta ansvar och följa rutiner
Vi erbjuder
• Trygg anställning via ett av våra åkerier, tydliga arbetspass och planerade körningar
• En personlig, pålitlig och professionell arbetsmiljö
• Möjlighet att göra verklig nytta för människor som behöver oss
Om Roslagstaxi
Roslagstaxi är ett taxibolag verksamt i Roslagen, vi består av cirka 85 fordon, varav ett trettiotal specialfordon och resten personbilar.
Ansökan och kontakt
Vid intresse, kontakta Janne
E-post janne@roslagstaxi.se
Telefon 0733 875 101
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: janne@roslagstaxi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Roslagstaxi i Sverige AB (org.nr 559416-3510)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Jan Günther
janne@roslagstaxi.se
0733875101

Jobbnummer
9760158

Prenumerera på jobb från Roslagstaxi i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Roslagstaxi i Sverige AB: