Taxiförare Färdtjänst och skolskjuts

Glansia AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-11-11


Taxiförare sökes till färdtjänst och skolskjuts i Västerås
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxiförare som vill arbeta med färdtjänst och skolskjuts i Västerås. Du kommer att spela en viktig roll i att skapa trygghet och tillgänglighet för våra resenärer barn, äldre och personer med särskilda behov.

Dina arbetsuppgifter
Utföra färdtjänst och skolskjutstransporter inom Västerås enligt fasta tider och rutiner
Ge ett tryggt, säkert och vänligt bemötande till alla resenärer
Ansvara för att fordonet är i gott skick, rent och väl underhållet
Säkerställa att säkerhetsrutiner och trafiksäkerhet alltid följs
Hjälpa resenärer vid behov, till exempel vid på- och avstigning
Dokumentera körningar och följa företagets rapporteringsrutiner

Arbetstid:
Måndag till fredag
Dagtid, enligt schema

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: glansia.jobb1@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glansia AB (org.nr 559441-5803)
721 37  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Taxichaufför

Jobbnummer
9600040

