Taxiförare Färdtjänst och skolskjuts
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Taxiförare sökes till färdtjänst och skolskjuts i göteborg
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxiförare som vill arbeta med färdtjänst och skolskjuts i Göteborg. Du kommer att spela en viktig roll i att skapa trygghet och tillgänglighet för våra resenärer barn, äldre och personer med särskilda behov.

Dina arbetsuppgifter
Utföra färdtjänst och skolskjutstransporter inom Göteborg enligt fasta rutiner
Ge ett tryggt, säkert och vänligt bemötande till alla resenärer
Ansvara för att fordonet är i gott skick, rent och väl underhållet
Säkerställa att säkerhetsrutiner och trafiksäkerhet alltid följs
Hjälpa resenärer vid behov, till exempel vid på- och avstigning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: Asarnataxi.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åsarna Taxi AB
Mårbackagatan 8 Lgh 1101
422 48 HISINGS BACKA

Kontakt
422 48 HISINGS BACKA Kontakt
Abdalaziz Alahmad
Asarnataxi.ab@gmail.com
0700908611
