Taxiförare Färdtjänst och skolskjuts

Åsarna Taxi AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
Taxiförare sökes till färdtjänst och skolskjuts i göteborg
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxiförare som vill arbeta med färdtjänst och skolskjuts i Göteborg. Du kommer att spela en viktig roll i att skapa trygghet och tillgänglighet för våra resenärer barn, äldre och personer med särskilda behov.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Dina arbetsuppgifter
Utföra färdtjänst och skolskjutstransporter inom Göteborg enligt fasta rutiner
Ge ett tryggt, säkert och vänligt bemötande till alla resenärer
Ansvara för att fordonet är i gott skick, rent och väl underhållet
Säkerställa att säkerhetsrutiner och trafiksäkerhet alltid följs
Hjälpa resenärer vid behov, till exempel vid på- och avstigning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: Asarnataxi.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åsarna Taxi AB (org.nr 559463-4064)
Mårbackagatan 8 Lgh 1101 (visa karta)
422 48  HISINGS BACKA

Kontakt
Abdalaziz Alahmad
Asarnataxi.ab@gmail.com
0700908611

