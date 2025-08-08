Taxichaufförer i Östersund heltid (Månadslön)
2025-08-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Tycker du om att träffa människor? Vill du ha ett flexibelt och fritt arbete?
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare som vill bli en del av vårt team.
Som taxichaufför hos oss, har du hela Jämtlands län som arbetsområde och stor variation på dina uppdrag, med utgångsort Östersund.
Som taxichaufför utgör du en viktig del i samhällets infrastruktur för att få människors vardag att fungera. Du är värd för många olika kategorier av människor.
Vi ser att du är en lagspelare som kommer ge utmärkt kundservice och se till att resan blir en positiv upplevelse för kunden.
Förutom att vara en god bilförare med ett mjukt och säkert körsätt lägger vi stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad - Arbetet kräver hög serviceförmåga för att skapa nöjda och glada kunder.
Flexibel - Då ingen dag är den andra lik avseende kunder och platser krävs det att du är flexibel.
Lyhörd - Förmåga att kunna 'känna av' kunden och dennes behov av service och agera därefter.
Stresstålig - Då det vissa dagar är hög arbetsbelastning krävs det att du behåller lugnet både i din körning och i ditt bemötande med kunden.
Övriga kvalifikationer:
Du har taxiförarlegitimation.
Du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift, samt förstå och kan göra dig förstådd på engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Sverigetaxi Östersund har kollektivavtal och lön efter avtal.
Utdrag ur belastningsregistret samt alkohol/drogtest är en del av processen i vår rekrytering.
Urval och intervjuer görs löpande.
Välkommen med din ansökan till ansokan@taxiostersund.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: teamchefer@taxiostersund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föraransökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Östersund 199 000 AB
(org.nr 556363-4756)
Hagvägen 18 F (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Taxi Åre AB Jobbnummer
9450216