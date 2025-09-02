Taxichaufför Till Nova Taxi Ab I Halmstad
Nova Taxi AB / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2025-09-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nova Taxi AB i Halmstad Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
NOVA Taxi AB är ett premiummärke inom taxi. Vi står för trygghet, service och kvalitet i varje resa. Som en del av vårt team blir du företagets ansikte utåt och en viktig ambassadör för vårt varumärke. Vi arbetar främst med samhällsbetald trafik på vardagar, men även traditionella taxiresor förekommer. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en professionell miljö där vi alltid sätter kunden i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som taxichaufför hos oss kommer du att:
Utföra resor åt våra kunder i Halmstad och kranskommunerna.
Ge bästa möjliga service och skapa en trygg och trevlig resa.
Hantera bokningssystem och GPS samt sköta enklare administration i samband med körningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har taxiförarlegitimation (krav).
Är serviceminded och gillar att arbeta med människor.
Har glatt humör, positiv inställning och är ansvarsfull.
Är stresstålig och noggrann.
Har god lokalkännedom i Halmstad med omnejd.
Har god datorvana och är trygg med digitala system.
Är en säker och erfaren förare med god körvana.
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett väletablerat och professionellt taxibolag.
En arbetsmiljö där vi värdesätter laganda, ansvar och service.
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid utifrån dina förutsättningar.
En varierad vardag där ingen dag är den andra lik.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter till oss via e-post: nova.taxi.halmstad@gmail.com
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till NOVA Taxi AB - en trygg och professionell taxifirma i Halmstad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: nova.taxi.halmstad@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Taxi AB
(org.nr 559521-6218)
Norsbergsvägen 10 A (visa karta
)
302 30 HALMSTAD Jobbnummer
9488767