Taxichaufför / Taxiförare sökes, kör en Tesla Model Y 2024
2025-08-09
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxi-chaufför som vill köra vår miljövänliga Tesla Model Y. Som chaufför hos oss kommer du att erbjuda säker och bekväm transport till våra kunder i en modern elbil. Erfarenhet av yrket och god lokalkännedom är meriterande. Vi värdesätter hög servicekänsla och punktlighet.Publiceringsdatum2025-08-09Dina arbetsuppgifter
Transportera passagerare tryggt och säkert
Säkerställa god kundservice och bemötande
Sköta fordonets dagliga tillsyn och laddningKvalifikationer
Giltigt taxilegitimation
Körkort klass B
God lokalkännedom i området
Serviceinriktad och flexibel
Vi erbjuder en spännande möjlighet att arbeta med en modern elbil i ett framåtblickande företag. Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
0737773260
E-post: firas_zakko@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zakko, Firas Arbetsplats
Luxury Ride Kontakt
Firas Zakko firas_zakko@hotmail.com 0737773260 Jobbnummer
9451460