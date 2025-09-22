Taxichaufför / Taxiförare sökes, kör en Tesla Model Y 2024

Zakko, Firas / Fordonsförarjobb / Salem
2025-09-22


Visa alla fordonsförarjobb i Salem, Botkyrka, Ekerö, Södertälje, Huddinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zakko, Firas i Salem

Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxi-chaufför som vill köra vår miljövänliga Tesla Model Y. Bilen är ansluten som ordinarie taxi, tillgång till flygplatsen (Arlanda remote & Skavsta), är även ansluten till Uber och Bolt. Som chaufför hos oss kommer du att erbjuda säker och bekväm transport till våra kunder i en modern elbil. Erfarenhet av yrket och god lokalkännedom är meriterande. Vi värdesätter hög servicekänsla och punktlighet. Sökandes måste bo i stockholm och ha giltiga dokument (visum och id-handlingar).

Publiceringsdatum
2025-09-22

Dina arbetsuppgifter
Transportera passagerare tryggt och säkert
Säkerställa god kundservice och bemötande
Sköta fordonets dagliga tillsyn och laddning

Kvalifikationer
Giltigt taxilegitimation
Körkort klass B
God lokalkännedom i området
Serviceinriktad och flexibel

Vi erbjuder en spännande möjlighet att arbeta med en modern elbil i ett framåtblickande företag. Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
0707984087
E-post: firas_zakko@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zakko, Firas

Arbetsplats
Luxury Ride

Kontakt
Firas Zakko
firas_zakko@hotmail.com
0707984087

Jobbnummer
9520466

Prenumerera på jobb från Zakko, Firas

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zakko, Firas: