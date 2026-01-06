Taxichaufför sökes för Uber & Bolt 076-22 02 246
2026-01-06
Vi söker taxichaufför för Uber & Bolt - Heltid, tillsvidare
Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad taxichaufför för körning via Uber och Bolt. Tjänsten är en heltidsanställning med tillsvidarekontrakt för rätt person.Publiceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
Som chaufför hos oss kommer du att arbeta med persontransporter via Uber och Bolt. Arbetet kräver hög servicekänsla, punktlighet och ett professionellt bemötande av våra kunder.
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är pålitlig, stresstålig och ansvarsfull
Har god lokalkännedom eller är bekväm med GPS
Talar svenska (andra språk är meriterande)
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med tillsvidareanställning
Konkurrenskraftiga villkor
Moderna och välskötta fordon
Ett seriöst och tryggt arbetsklimat
Möjlighet till långsiktigt samarbete och utveckling
Rätt chaufför är viktig för oss - vi värdesätter engagemang, lojalitet och kvalitet i arbetet.Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Ring Mino på 076-22 02 246 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
mail
E-post: fmdtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare F.M.D Transport AB
(org.nr 559366-3189)
Snapphanevägen 162 Lgh 1001 (visa karta
)
177 55 JÄRFÄLLA Arbetsplats
F M D Transport AB Jobbnummer
9670204