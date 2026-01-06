Taxichaufför sökes för Uber & Bolt 076-22 02 246

F.M.D Transport AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2026-01-06


Vi söker taxichaufför för Uber & Bolt - Heltid, tillsvidare
Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad taxichaufför för körning via Uber och Bolt. Tjänsten är en heltidsanställning med tillsvidarekontrakt för rätt person.

2026-01-06

Om tjänsten
Som chaufför hos oss kommer du att arbeta med persontransporter via Uber och Bolt. Arbetet kräver hög servicekänsla, punktlighet och ett professionellt bemötande av våra kunder.
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation

Är pålitlig, stresstålig och ansvarsfull

Har god lokalkännedom eller är bekväm med GPS

Talar svenska (andra språk är meriterande)

Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt

Vi erbjuder:
Heltidstjänst med tillsvidareanställning

Konkurrenskraftiga villkor

Moderna och välskötta fordon

Ett seriöst och tryggt arbetsklimat

Möjlighet till långsiktigt samarbete och utveckling

Rätt chaufför är viktig för oss - vi värdesätter engagemang, lojalitet och kvalitet i arbetet.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Ring Mino på 076-22 02 246

Sista dag att ansöka är 2026-02-05
mail
E-post: fmdtransportab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
F.M.D Transport AB (org.nr 559366-3189)
Snapphanevägen 162 Lgh 1001 (visa karta)
177 55  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
F M D Transport AB

Jobbnummer
9670204

