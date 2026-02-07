Taxi Förare till Sveriges Taxitjänst Helsingborg
2026-02-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Taxiförare sökes - Helsingborg
Sveriges Taxi-tjänst Helsingborg
Vi på Sveriges Taxi-tjänst Helsingborg söker nu 4 erfarna och seriösa taxiförare som vill arbeta tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Köra taxi på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Hämta och lämna kunder i Helsingborg med omnejd
Ge kunderna ett tryggt, lugnt och trevligt bemötandeKvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
God lokalkännedom i Helsingborg
Punktlig, ansvarsfull och stresstålig
Tålamod och bra kundservice
Kunna arbeta självständigt
Vi erbjuder:
Arbete i ett seriöst och växande taxiföretag
Bra samarbete och ordnade arbetsförhållanden
Möjlighet till heltid eller enligt överenskommelse
Plats: Helsingborg
Antal tjänster: 4 st
Kontakt:
076-930 30 27
0700362363
042 330 430 Info@sverigestaxi.com
Intresserad? Kontakta oss för mer information och ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Sveriges taxitjänst
