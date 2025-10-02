Taxi förare nattchaufförer Uber Bolt i Stockholm!

SmartFlow AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2025-10-02


Kvälls- och nattchaufförer sökes - Kör för Uber & Bolt i Stockholm!
Arbetstider: natt - Helger & vardagar
Lön: Provisionsbaserad - Ju mer du kör, desto mer tjänar du!
Vi söker engagerade och pålitliga taxiförare som vill köra för Uber & Bolt i Stockholm - Sveriges pulserande huvudstad! Här får du chansen att möta intressanta människor, höra spännande historier och styra över din egen arbetstid.

Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation (TFL)
Serviceinriktad & ansvarsfull

Maximera din intjäningspotential - kör så mycket du vill!

Är du intresserad?
Sök jobbet genom att mejla oss
Skicka ditt CV och telefonnummer - vi hör av oss snarast!
Välkommen till ett spännande jobb på vägarna!
2025 Järfälla/Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: SFABtaxi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
SmartFlow AB (org.nr 559516-0432)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9538260

