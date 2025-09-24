Taxi förare, natt chaufförer sökes Uber Bolt i Stockholm!
2025-09-24
Kvälls- och nattchaufförer sökes - Kör för Uber & Bolt i Stockholm!
Plats: Jakobsberg, Järfälla
Arbetstider: Natt - Helger & vardagar
Lön: Provisionsbaserad - Ju mer du kör, desto mer tjänar du!
Vi söker engagerade och pålitliga taxiförare som vill köra för Uber & Bolt i Stockholm - Sveriges pulserande huvudstad! Här får du chansen att möta intressanta människor, höra spännande historier och styra över din egen arbetstid.
Taxiförarlegitimation (TFL)
Serviceinriktad & ansvarsfullArbetsuppgifter
Ta emot körningar via appen (Uber/Bolt/Fair) och transportera kunder tryggt och smidigt.
Hålla bilen i toppskick och se till att den är redo för nästa körning.
Maximera din intjäningspotential - kör så mycket du vill!
Är du intresserad?
Sök jobbet genom att mejla oss på SFABtaxi@gmail.com
Skicka med ditt CV och telefonnummer - vi hör av oss snarast!
Välkommen till ett spännande jobb på vägarna!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: SFABtaxi@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SmartFlow AB
