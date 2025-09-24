Taxi Förare Heltid Montana Taxi AB
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
Montana taxi AB nu söker Taxiförare på heltid eller deltid för både Uber och Bolt.
Krav - B körkort samt taxiförarlegitimation.
(ingen erfarenhet krävs)
Ring: 0702205641 eller 0702183685
Ni som har ett mål att få ut en lön på 20.000 till 40.000 kronor i månaden så är det helt möjligt.
Möjlighet för både dagtid & kvällstid.
Ring gärna för mer information och ansökan (har lite dålig koll på mejlen)
Område endast:
Kista, Sollentuna, Upplands Väsby, Bromma, Solna, Märsta, Täby, Hägersten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: montanataxiab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montana Taxi AB
(org.nr 559426-6032) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Montana Taxi montanataxiab@gmail.com 0702205641 Jobbnummer
9525422