Taxi/Färdtjänstförare till Karlskoga! - Transdev Sverige AB - Fordonsförarjobb i Karlskoga

Transdev Sverige AB / Fordonsförarjobb / Karlskoga2020-08-25Är du på jakt efter ett nytt jobb eller vill jobba extra på sidan av studier eller liknande? Tycker du om möten med olika människor och att leverera god service? Då tycker vi att du ska titta hit! Vi expanderar i Karlskoga med anledning av utökade transportuppdrag och behöver därför förstärka vårt team med flera taxi/färdtjänstförare som vill arbeta extra!OM TJÄNSTERNAVi söker ett flertalet nya medarbetare som vill köra extra (timanställningar). Som taxi/färdtjänstförare hos oss utför du serviceresor bestående av bland annat färdtjänst, sjukresor med bårtransporter, rullstolstransporter, skoltransporter och på avtalstrafik för Länstrafiken i Örebro län. Vi bedriver trafik på dygnets alla timmar så du bör kunna arbeta under flexibla tider på dygnet.VEM SÖKER VI?Att arbeta som taxiförare hos oss är ett flexibelt arbete med många kundkontakter. Om du tycker om att jobba med service och har som mål att kunden alltid ska bli nöjd passar du bra hos oss. Ett positivt bemötande mot såväl kunder och kollegor är en självklarhet för dig. Som person är det viktigt att du är trygg och har ett gott omdöme då du ansvarar för resenärernas säkerhet och trygghet. Du har lätt för att behålla ditt lugn i alla situationer och har alltid ett positivt och vänligt bemötande mot våra resenärer. Våra kunder reser med oss under stora delar av dygnets timmar vilket innebär arbete på omväxlande tider. För att arbeta hos oss ser vi att du har följande kvalifikationer:B-körkortTaxiförarlegitimationSvenska i tal och skriftGärna erfarenhet med hantering av bår- och rullstolstransporterErfarenhet med hanteringar av trappklättrareMER OM FÖRETAGETLindbergs Buss har ca 200 medarbetare och drygt 120 fordon, stationerade i Örebro och kringliggande kommuner. Bolaget bedriver resebyrå, beställningstrafik samt uppdrag åt länstrafiken i Örebro samt ett antal kommuner. Uppdraget omfattar skolbusstrafik och serviceresor (servicelinje, färdtjänst, särskoletransporter och sjukresor). Företaget är en del av Transdev, ett av Sveriges största mobilitetsföretag. Vårt erbjudande spänner över flera färdslag som buss, båt, tåg, spårvagn och färdtjänst. Det är våra 6000 medarbetare som varje dag möjliggör flera hundratusen resor. Vi finns från Haparanda i norr till Österlen i söder. I samarbete med trafikhuvudmän driver vi upphandlad persontrafik i hela landet. Vi erbjuder också kommersiell trafik under varumärkena Björks, Blidösundsbolaget, Snälltåget och Styrsöbolaget. Vi eftersträvar långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, och de säkraste och mest innovativa transport­lösningarna. Tillsammans utvecklar vi framtidens person­trafik för att bidra till en hållbar utveckling och ge människor frihet att resa på sina egna villkor. Vi är Transdev - the mobility company.Hos oss får du en möjlighet att arbeta självständigt, ta ansvar och utvecklas som förare. För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkringar.Vi jobbar med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag! Tillträde sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsfirmor. Vid frågor om tjänsterna vänligen kontakta rekryterande chef Ulf Hopstadius på ulf.hopstadius@transdev.se Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-08-25Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-15Transdev Sverige AB5332944