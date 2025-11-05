Taxi Chaufför för Uber, Bolt och Ride-Hailing Fulltid hos EXP365 AB
EXP365 AB / Fordonsförarjobb / Norrtälje
2025-11-05
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vi på EXP365 AB söker engagerade och pålitliga taxi chaufförer för fulltidstjänst inom ride-hailing. Du kommer att köra för plattformar som Uber, Bolt och andra digitala tjänster för passagerartransporter. Erfarenhet är meriterande, men nybörjare är välkomna att söka.
Krav och kvalifikationer:
Giltigt svenskt körkort (B-körkort).
Svensk taxiförarlegitimation.
Erfarenhet av ride-hailing-appar (t.ex. från Sverige eller annat land) är ett plus.
God svenska i tal och skrift är fördelaktigt, men engelska räcker.
Du är seriös, organiserad och tar hand om fordonet - håll det rent och välskött.
Social person som älskar att hjälpa människor och möta nya varje dag.
Fördelar hos oss:
Lön: Provision (39% + 6% semester)
Förmåner som måltider, gymmedlemskap och transportstöd vid behov.
Boende erbjuds om körning utanför stan.
Vi söker dig som är redo för ett dynamiskt jobb med kundkontakt. Ansök idag och bli en del av EXP365 AB!
Så ansöker du:
Ansökan: Skicka e-post till exp365ab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: exp365ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EXP365 AB
(org.nr 559487-3845) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Muhammad Kashif exp365ab@gmail.com Jobbnummer
9589150