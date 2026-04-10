Taxi 4 You Gråbo Lerum Floda AB söker taxiförare för Bolt-körning
2026-04-10
Taxi 4 You Gråbo Lerum Floda AB söker taxiförare för Bolt-körning
Är du en erfaren och serviceinriktad förare med giltig taxilegitimation? Söker du ett flexibelt jobb med mycket körning och bra ersättning? Då kan detta vara jobbet för dig! Taxi 4 You Gråbo Lerum Floda AB expanderar och söker nu taxiförare för Bolt-körning i Göteborgsområdet, med omgående start.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som Bolt-förare hos oss kommer du att köra taxi i Göteborg med omnejd och ta emot resor via Bolt-appen. Du utgår från någon av våra stationeringsplatser i Göteborg (Bergsjön) eller Gråbo, och du ansvarar själv för att ta dig till och från bilen. För att ge bra service arbetar du i ett rullande schema tillsammans med en kollega där ni delar på fordonet. Eftersom efterfrågan via Bolt är hög kan du räkna med många körningar under varje arbetspass - vilket ger goda intäktsmöjligheter för dig som förare.
Stationeringsplatser
Bilarna är stationerade på följande adresser:
* Teleskopgatan 10, 415 57 Göteborg
* Kvadrantgatan 46, 415 51 Göteborg
* Stannums Byväg 6, 443 70 Gråbo
(Du kan utgå från den plats som passar dig bäst.)
Arbetstider och upplägg
* Morgonpass: kl. 04:00-16:00
* Kvällspass: kl. 16:00-04:00
* Paus: 3 timmars paus mellan passen
* Delat fordon: Bilen delas med en kollega (en förare per pass)
* Egen transport: Du ansvarar själv för att ta dig till och från stationeringsplatsen
(Arbetspassen är fasta, men förläggs enligt överenskommelse så att de passar både dig och din kollega.)Kvalifikationer
* Giltig taxilegitimation - du har en godkänd taxiförarlegitimation
* Start omgående - kan börja arbeta omedelbart
* Ansvarsfull & serviceinriktad - du är pålitlig, punktlig och sätter kundens upplevelse först
* Svenskakunskaper - du talar och förstår svenska obehindrat (språkkrav)
Förmåner
* Många körningar via Bolt - hög daglig beläggning ger fler uppdrag och möjlighet till goda inkomster
* Konkurrenskraftig ersättning - totalt ca 42 % av intäkterna (37 % lön + 12 % semesterersättning)
* Schyssta villkor - trygga anställningsvillkor och stöd från vår trafikledning vid behov
* Flexibla arbetstider - möjlighet att välja pass (morgon/kväll) utifrån vad som passar dig, i samråd med kollega
Ansökan och kontakt
Låter detta som något för dig? Tveka inte att höra av dig redan idag - vi rekryterar omgående och vill gärna välkomna dig till vårt team!
Kontaktperson: Asim Demiri, VD
Telefon: 073-445 56 07
E-postadress: asimdemiri@hotmail.com
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: asimdemiri@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi 4 You Gråbo Lerum Floda AB
(org.nr 559166-4197)
Kvadrantgatan
)
415 51 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
9846112