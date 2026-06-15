Tax Manager till global kund inom fordonsindustrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-15
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Vill du arbeta i ett internationellt konsultuppdrag där du kombinerar skatteexpertis med modern teknologi och bidrar till hållbara finansiella lösningar? Vår kund söker nu en Tax Manager!. Detta är ett kvalificerat konsultuppdrag med möjlighet att arbeta nära affären och utveckla framtidens skatteprocesser i en global miljö.
Om jobbet
I detta konsultuppdrag som Tax Manager ansvarar du för utvalda delar av bolagets globala skattearbete, med fokus på både inkomstskatter och tax technology. Du arbetar brett med internationella skattefrågor, inklusive gränsöverskridande transaktioner, och bidrar till att säkerställa korrekt skatterapportering samt effektiv regelefterlevnad.
Du blir en del av ett mindre team om tre personer, vilket innebär att du förväntas vara självgående och kunna ta eget ansvar, samtidigt som du samarbetar nära kollegor inom organisationen. Rollen innebär många internationella kontaktytor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantera internationella skattefrågor kopplade till verksamheten
Arbeta med både direkt och indirekt skatt, med förståelse för hur dessa samverkar
Ansvara för och utveckla skatterapportering samt säkerställa regelefterlevnad
Delta i och driva initiativ inom tax technology, inklusive automatisering och digitala lösningar
Stötta verksamheten i frågor kring cross-border transaktioner
Medverka vid skatterevisioner och dialog med externa parter
Arbeta nära finans- och IT-funktioner samt bidra till utveckling av processer och verktyg
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren och självgående skattekonsult. Du har ett starkt intresse för både traditionell beskattning och skatteteknologi, och trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och samarbete.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
Akademisk examen inom skatt, ekonomi, juridik eller liknande
Minst 3–5 års erfarenhet av internationellt skattearbete (gärna mer)
Erfarenhet av skatterapportering och god förståelse för regelverk
Kunskap om cross-border transaktioner och internationella skattefrågor
Erfarenhet eller stort intresse för tax technology och digitalisering
God förståelse för både direkt och indirekt skatt
Flytande engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från financial services, exempelvis bank eller finansbolag.
Som person ser vi gärna att du är strukturerad, analytisk och initiativtagande. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer i en global miljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
Ninsun-Sima Bahho Sima.Bahho@adecco.se Jobbnummer
9964751