Tävlingsinriktad Företagssäljare till MäklarOfferter bli en vinnare!
2025-12-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Mäklarofferter Sverige AB i Stockholm
Är du en säljare som vill mer än bara nå dina mål? Vill du jobba med en välkänd produkt, tydlig struktur och fullt fokus på försäljning och stänga affärer? Då är det här rollen du har väntat på!
MäklarOfferter är Sveriges ledande plattform för bostadsförsäljning. Varje dag hjälper vi människor att hitta rätt mäklare till sina bostadsförsäljningar - och vi gör det bättre än någon annan! Här får du möjlighet att jobba med flera av Sveriges största mäklarbyråer som kunder.
Nu söker vi en företagssäljare med hög energi, starkt driv och rejäl vinnarskalle - en som älskar att tävla, vill utvecklas snabbt och trivs bäst när telefonen glöder och säljklockan ringer!
Om rollen
Du kommer att jobba med försäljning till mäklarbranschen - både befintliga kunder och nya prospekt. Det är en roll för dig som är van vid telefonen som främsta verktyg och som kan ta ett nej utan att tappa farten. Här får du både jobba rådgivande och affärsdrivet - med fokus på långsiktiga relationer och snabba avslut.
Vi söker dig som har erfarenhet inom B2B-försäljning eller innesälj och vet hur man bygger förtroende över telefon. Du ska vilja vinna, varje dag.
Kontakta mäklare som ännu inte är anslutna till vår plattform
Skapa förtroende, ge tydlig rådgivning och stäng affärer
Följa upp och utveckla relationer med befintliga kunder
Säkerställa att dina kunder får rätt stöd och hjälp
Jobba strukturerat mot högt satta mål
Vi letar efter dig som
Har minst 2 års erfarenhet av B2B-försäljning via telefon
Är tävlingsinriktad, uthållig och har stark inre motor
Tar ansvar för dina resultat och triggas av att överträffa mål
Är socialt skicklig, kommunikativ och professionell
Har viljan att utvecklas snabbt och siktar högt i din säljkarriär
Har du idrottsbakgrund på elitnivå är det ett stort plus - du vet vad det innebär att träna hårt, prestera under press och aldrig ge upp!
Extra plus
Du har erfarenhet från mäklar- eller fastighetsbranschen och du har använt MäklarOfferter i tidigare roller
Du har jobbat som fastighetsmäklare och har använt MäklarOfferter för att få in försäljningar.
Vi erbjuder
En säljorganisation där resultat märks direkt
En produkt som är stark, beprövad och efterfrågad
En roll där du kommer in med färdiga leads och en kundstock
Möjlighet att växa internt - vi satsar på våra talanger
Bra grundlön + generös provision utan tak
Är du vinnaren vi söker?
Då vill vi höra från dig! :)
Vi intervjuar och anställer löpande - så vänta inte - skicka in din ansökan (CV och personligt brev) redan idag!
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Företagssälj eller innesälj: 5 år (Meriterande)
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: cv@maklarofferter.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mäklarofferter Sverige AB
Hammarby Sjöstad
120 62 STOCKHOLM
