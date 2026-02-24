Tatuerare & Shop Manager Bli del av vårt team!
Gamido AB / Kulturjobb / Solna Visa alla kulturjobb i Solna
2026-02-24
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gamido AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Jobbtitel: Shop Manager / Tatuerare med erfarenhet (heltid)
Ort: STOCKHOLM - SOLNA
Om jobbet
Vi på Gamido Tattoo STHLM växer och söker nu en driven tatuerare som även vill ta ett stort ansvar som Shop Manager.
Du kommer att:
Jobba som tatuerare (egna kunder + walk-ins)
Ansvara för studions dagliga drift: schema, bokningar, kundmottagning, städ & miljö, inköp av material
Vara ansiktet utåt - ge grym service och bygga relationer
Hjälpa till med sociala medier & studio-event (merit om du är bekväm med Instagram/TikTok)
Föreläsare för vår tatueringsakademi
Vi söker dig som
Har minst 2-4 års erfarenhet som professionell tatuerare
Jobbar rent hygieniskt och har stark portfolio (särskilt black & grey / realism / color - skriv vad du är bäst på!)
Är självgående, strukturerad och bra på att leda andra artister/lärlingar
Gillar att ha kul på jobbet men tar ansvar på riktigt
Vad vi erbjuder
Fast lön + provision / procent på egna tatueringar
Eget schema & möjlighet att bygga din kundkrets
Godkänd lokal med bra arbetsmiljö med hög standard
Möjlighet att växa in i mer ansvar / delägarskap på sikt
Ansök genom att
Skicka CV + portfolio-länk + kort presentation av dig själv till boka@gamido.ink
eller via Platsbanken.
Skriv i ansökan vilken stil du är starkast i och varför just du passar hos oss!
Sista dag att ansöka är tills rätt person dyker upp.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
/ Srdjan
Gamido Tattoo STHLM
0707356363 | Instagram @gamido_tattoo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: boka@gamido.ink Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gamido AB
(org.nr 559085-1910)
Råsundavägen 155 (visa karta
)
169 36 SOLNA Kontakt
Srdjan Mladenovic boka@gamido.ink 0707356363 Jobbnummer
9760502