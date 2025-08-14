Tatuerare med erfarenhet av avancerad tatueringsteknik
2025-08-14
Vi söker en tatuerare med erfarenhet av avancerad tatueringsteknik till vår etablerade tatueringsstudio i Malmö.

Dina arbetsuppgifter
Utföra tatueringar enligt kundens önskemål med hög konstnärlig precision.
Specialisera sig på realistiska och detaljrika motiv, samt färg och black & grey-tekniker.
Säkerställa hög hygienstandard enligt branschens regler.
Delta i kundkonsultationer och ge professionell rådgivning.Kvalifikationer
Portfolio med tidigare arbeten som visar konstnärlig nivå.
Erfarenhet av avancerade tekniker, exempelvis realism, porträtt och färgskuggning.
God förmåga att arbeta självständigt och med kundfokus.
Kunskap om hygienrutiner och säkerhet inom tatueringsverksamhet.
Meriterande:
Erfarenhet av internationella tatueringsmässor.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska.Om företaget
Vi är en professionell och kreativ studio som erbjuder högkvalitativa tatueringar. Vår miljö är trygg och hygienisk, och vi arbetar nära våra kunder för att skapa unika och personliga motiv.
Anställningsvillkor:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader.
Lön enligt överenskommelse och beroende på erfarenhet.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och portfolio till eco@laservanish.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: eco@laservanish.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laservanish AB
