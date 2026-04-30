Tar du studenten 2026? Sök jobbet som säljare hos oss !
Pec Sweden AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-04-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pec Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Sunne
, Karlskoga
, Mariestad
eller i hela Sverige
Tar du studenten 2026 och vill ha ett första jobb som ger dig nyttig erfarenhet och bra meriter på ditt CV för framtida jobb?
- Bra!
Ta då chansen att jobba som säljare och få värdefull erfarenhet inom försäljning - något som kommer att gynna dig hela livet!
Vi förväntar oss inte att du ska stanna kvar hos oss i flera år framöver, det PEC kan erbjuda dig är ett otroligt bra första jobb som är utvecklande och väldigt bra att ha med på sitt CV inför framtida arbeten.
Vissa av våra anställda har detta som ett tillfälligt arbete för att samla erfarenhet, personlig utveckling och skapa en bra budget på sparkontot. Många tar med sig all den utbildning man får här till att sedan plugga vidare till tex mäklare eller arbeta inom handel.
Intressant? - Fortsätt läsa här nedan för mer information.
18e samt 19e Maj har vi en två dagars informations och rekryteringsträff på kontoret. Kl 16:30-21:00
På våra informations och rekryteringsträffar kommer vi att hålla en företagspresentation, gå igenom lön, provision, arbetstider och kollektivavtal.
Du kommer då också få en mindre säljutbildning samt en produktutbildning för att du ska kunna testa jobbet och se hur det känns i praktiken. Innan slutet av dag 2 så pratar vi om hur allt känns. Känns allt bra för dig och för oss så kommer vi att erbjuda dig en anställning hos oss.
Ditt nya jobb
Dina arbetsuppgifter är att arbeta med försäljning mot kunder via telefon. Några av de varumärken vi arbetar med är tex; Bonnier, Egmont, Allente, operatören 3 och postkodlotteriet. Du kommer att sättas in i arbetet genom att lyssna på rutinerade säljare och utbildas i olika team. Vi arbetar även kontinuerligt och dagligen med allt ifrån coachning till motivation och tävlingar, både på individ- och gruppnivå! Vi jobbar även med renodlade kundserviceuppdrag, där man hanterar allt från beställningar och fakturafrågor till teknisk support och andra administrativa ärenden som kan förekomma
Hos oss på PEC tränar du varje dag på att:
Tala tydligt och pedagogiskt Skapa förtroende med din röst och energi Hantera samtal med självförtroende och positivitet Ta plats - utan att ta över
Vi tror att god kommunikation är nyckeln till nästa steg i karriären - och vi vill hjälpa dig dit. Många av våra tidigare medarbetare har gått vidare till utbildningar, ledarskapsroller och drömjobb. Inte trots jobbet här - utan tack vare det.
Vi erbjuder dig: Fast grundlön från första anställningsdagen Kollektivavtal via Unionen Stabil arbetsgivare sedan 2003 med långsiktiga uppdrag från välkända företag
När du börjar ditt nya jobb hos oss får du en givande säljutbildning samt produktutbildning, för att du ska få rätt förutsättningar när du startar din anställning hos oss! På PEC får du trygghet med fast timlön, kombinerat med generös provision utan tak enligt företagets provisionssystem. Vi har kollektivavtal med Unionen.
Att vara säljare hos oss innebär ett lärorikt och givande arbete på en arbetsplats med ett härligt gruppklimat där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans!
Vad du får med dig;
Feedback och utbildning löpande Tävlingar, utlandsresor, presenter och gemenskap Säljteknik och retorik du har nytta av hela livet En tydlig utvecklingsresa inom kommunikation och kundbemötande En trygg, seriös arbetsgivare med lång erfarenhet
Vi ser fram emot att träffa dig som
Är en social person som tycker om att prata med människor
Tar studenten år 2026
Drivs av att belönas efter resultat
Är lyhörd och ser möjligheter
Är tävlingsinriktad
Har goda språkkunskaper i svenska tal och skrift
Visst låter det spännande! Är du redo att utveckla din förmåga som säljare? Vänta inte med din ansökan! Arbetstider: Måndag till fredag, 08:30-16:30, Omfattning 87,5% Tjänstgöringsort: Karlstad Lön: - Under 24 år: 126,33 kr/h ( vilket motsvarar 21 097 kr/mån på en omfattning om 100%) - Över 24 år: 146,45 kr/h (vilket motsvarar 24 458 kr/mån på en omfattning om 100%) + Generös provision från första dagen
Rekryteringsprocess: Vi kontaktar dig för en kort telefonintervju Därefter bjuder vi in dig till en 2-dagars rekryteringsträff på kontoret, 18e och 19e Maj Känns det bra för dig och oss - välkommen till teamet!
OBS! En förutsättning för att du ska gå vidare i rekryteringsprocessen är att du kan delta på träffen 18e-19e Maj kl 16:30-21:00

Publiceringsdatum: 2026-04-30

Om företaget
PEC är Sveriges största telemarketingbolag med ett gott rykte i branschen. Vi är ett care- och contactcenter som jobbar med både ingående och utgående telefoni och arbetar uteslutande med stora och välkända varumärken. Vi jobbar ständigt med att förbättra och förnya oss för att kunna erbjuda de bästa tjänsterna för våra kunder och uppdragsgivare. Företaget har cirka 250 anställda och vi finns idag i Malmö, Kristinehamn, Karlstad och Västervik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7661809-1974934". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pec Sweden AB
(org.nr 556644-4781), https://jobb.pec.se
Strågatan 3 (visa karta
)
653 43 KARLSTAD Arbetsplats
PEC Jobbnummer
9884259