tar du studenten 2025 och letar efter ditt första jobb?
Cabeni AB / Säljarjobb / Malmö
2025-08-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Staffanstorp
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om jobbet
Är det dags för första jobbet inom försäljning eller du kanske är en erfaren räv? I vilket fall som helst har du nog hittat rätt nu!
Vi på Cabeni hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden med fokus på kvalitet och långsiktighet. Vi har med fokus på varje individ en alldeles unik approach till försäljning där vi tror att varje enskild medarbetare kan nå sin potential mer rätt verktyg.
Just nu söker vi på Cabeni AB nya och drivna säljare till vårt nystartade team i Malmö! Kontoret ligger precis vid Midhem, så även om du tar tåget från annan ort är det enkelt och komma till kontoret!
Störst är inte bäst. Våra kollegor i branschen satsar idag på stora lokaler med opersonliga platser, vi vill annorlunda. Vi bryter mönster, vi satsar på den individuella medarbetaren och därför har vi endast 10 unika säljplatser så vi kan tillsammans behålla ett hållbart arbetssätt inom callcenter branschen och skapar en fantastisk lagkänsla.
Team effektiviteten ökas och ger otroligt stöd för varje enskild medarbetare. Som account manager hos oss arbetar man tillsammans med erfarna medarbetare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.
Har du vad som krävs?
• Energisk
• Drivande
• Mål fokuserad
• Flytande i svenska både i tal och skrift
Har du erfarenhet inom branschen är meriterande, men inget krav då alla kan lyckas med rätt inställning!
God kommunikationsförmåga är viktigt då du använder det för att bygga upp relationer med kunderna, eftersom detta skapar grunden till en långvarig relation mellan kunden och dig.
Passar ovanstående in på dig, ska du verkligen söka detta jobb!
Vad erbjuder vi?
Marknadsmässig lön
Marknadens bästa provisioner
Samarbete med marknadsledande varumärken
Attraktiv arbetsmiljö
Säljtävlingar
Utbildning och daglig coachning
Arbeta tillsammans med motiverande och drivna kollegor
Trygghet i form av tillsvidareanställning
Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 10 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Cabeni är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.
Dagarna passerar i högt tempo och vår ambition är att kombinera nöje med prestation.
Arbetstider: Måndag - Fredag 08.45 - 17.30
Vi erbjuder en hög provision utan lönetak! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cabeni AB
(org.nr 559469-8457), http://cabeni.se Kontakt
Andreas Pinter andreas@cabeni.se Jobbnummer
9461143