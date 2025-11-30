Tapetserare sökes erfaren eller självgående hantverkare
Noori, Ammar / Tapetserarjobb / Botkyrka Visa alla tapetserarjobb i Botkyrka
2025-11-30
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noori, Ammar i Botkyrka
Vi söker en tapetserare som kan hjälpa till med omklädning och renovering av sitsar och andra delar av möbler. Arbetet sker löpande och omfattar både enklare och mer avancerade moment.Publiceringsdatum2025-11-30Dina arbetsuppgifter
Omklädning av sittdynor, stolar och andra möbeldelar
Eventuella övriga praktiska uppgifter som ingår i arbetet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av tapetsering eller närliggande hantverk
Arbetar noggrant och med känsla för detaljer
Är självständig och pålitlig
Kan hålla tidsramar och leverera jämn kvalitet
Vi erbjuder:
Löpande arbete
Flexibla tider
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Flexibel arbetsplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: ar-nor@outlook.com Arbetsgivare Noori, Ammar
145 69 NORSBORG Arbetsplats
Vintage Match Jobbnummer
9621181