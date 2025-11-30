Tapetserare sökes erfaren eller självgående hantverkare

Noori, Ammar / Tapetserarjobb / Botkyrka
2025-11-30


Vi söker en tapetserare som kan hjälpa till med omklädning och renovering av sitsar och andra delar av möbler. Arbetet sker löpande och omfattar både enklare och mer avancerade moment.

Publiceringsdatum
2025-11-30

Dina arbetsuppgifter
Omklädning av sittdynor, stolar och andra möbeldelar
Eventuella övriga praktiska uppgifter som ingår i arbetet

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av tapetsering eller närliggande hantverk
Arbetar noggrant och med känsla för detaljer
Är självständig och pålitlig
Kan hålla tidsramar och leverera jämn kvalitet

Vi erbjuder:
Löpande arbete
Flexibla tider
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Flexibel arbetsplats

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: ar-nor@outlook.com

Arbetsgivare
Noori, Ammar
145 69  NORSBORG

Arbetsplats
Vintage Match

Jobbnummer
9621181

