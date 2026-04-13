Tankbilschaufför till Spendrups - Grängesberg (Säsongsjobb)
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Vi söker säsongschaufförer för tankbil till Spendrups i Grängesberg för sommarperioden. Som tankbilschaufför ansvarar du för säkra och punktliga transporter av dryckeslager i flytande form till våra kunder och mellan våra anläggningar. Tjänsten innebär en omväxlande arbetsdag med fokus på säkerhet, kvalitet och noggranna hanteringsrutiner. Du blir en del av ett engagerat team och arbetar i en modern arbetsmiljö med tydliga rutiner samt stöd från arbetsledning.Profil
Vi söker dig som har giltigt CE-behörighet och erfarenhet av yrkestrafik, gärna med erfarenhet av tankbil eller liknande specialfordon. Du är ansvarsfull, serviceminded, noggrann och har ett säkerhetstänk i alla moment. CE-körkort och yrkeskompetensbevis (YKB) för godstransporter är ett krav. Erfarenhet av ADR eller annan utbildning för hantering av flytande varor är meriterande. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift då kundkontakt och dokumentation förekommer.
Arbetstiderna
Tjänsten är på heltid och säsongsbetonad under Maj till slutet på Augusti. Arbetstiderna är varierande och förläggs under vardagar, med uppstart tidig morgon och avslut på eftermiddagen beroende på rutt och leveransbehov. Övertid och viss flexibilitet kan förekomma under högsäsong.
Arbetstid: 07.00-18.00, 4 dagar/vecka Övernattning i bilen: 2-3 dagar/vecka vid längre leveranser Anställningsperiod: maj-augusti Högsäsong under sommaren - helgjobb kan förekommaArbetsuppgifter
Utföra säkra och effektiva leveranser med tankbil till kunder och mellan anläggningar
Lastning och lossning av flytande gods samt säkring och kontroll av påfyllnings- och avtappningsutrustning
Följa transportplaner, tidsscheman och aktuella säkerhetsföreskrifter samt rapportera avvikelser
Utföra daglig fordons- och utrustningskontroll samt rapportera fel eller brister
Säkerställa korrekt dokumentation och hantering av följesedlar, vikt- och täthetskontroller vid behov
Upprätthålla god kundkontakt och representera Spendrups professionellt
Vi söker dig som
Har giltigt CE-körkort och yrkeskompetensbevis (YKB)
Har erfarenhet av tung fordonstrafik och gärna tidigare erfarenhet av tankbil eller hantering av flytande produkter
Har god säkerhetsmedvetenhet och följer rutiner noggrant
Är serviceinriktad, punktlig och ansvarstagande
Kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
Har god fysisk förmåga för arbetsuppgifter som kan innebära lastnings- och lossmoment
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön med möjlighet till övertidsersättning
En inkluderande arbetsplats med fokus på säkerhet och teamarbete
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom företaget
Arbete i en väletablerad verksamhet med gott renomméSå ansöker du
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin på uppdrag av Spendrups.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialist på kompetensförsörjning inom fordons- och transportbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att säkerställa att rätt kompetens hamnar i rätt roll. Vi värdesätter yrkesstolthet, inkludering och långsiktig utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
https://jobs.fordonsakademin.se
Industrivägen 7 (visa karta
)
772 32 GRÄNGESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
