Tänkande doer & feminist söker assistent - dygnspass, katter & kreativitet

2025-12-07
Jag söker just nu efter någon som kan jobba extra som personlig assistent till mig (och kanske till någon av mina kompisar). Hos mig arbetar man i 24-timmarspass, vilket gör att du får ihop mycket tid utan att behöva binda upp dig under så många dagar. Det passar därför perfekt för dig som pluggar, frilansar, bygger upp ditt eget företag eller gör något annat flexibelt.
Jag har en del pass i början av januari samt slutet av februari som jag skulle behöva täcka upp, ca 50-75%. Längre fram vet jag inte riktigt vad jag kan lova, men jag behöver alltid inhoppare. Och såklart också vikarier till sommaren! Passa alltså på att fixa sommarjobbet redan nu.
Ibland förekommer kortare pass, till exempel när jag behöver dubbelassistans, så det är en fördel om du inte bor alltför långt bort - men jag har haft assistenter boendes i andra städer också, och det har funkat finfint.
Om mig
Jag är en kreativ, engagerad och aktiv kvinna i 45-årsåldern som bor på Östermalm i Stockholm tillsammans med mina två extremt sociala - och väldigt bestämda - katter, samt kanske lite för många växter. Om du börjar jobba hos mig får du alltså räkna med en hel del katthår på kläderna och jord under naglarna.
Jag har en muskelsjukdom som gör att jag behöver personlig assistans för att göra fysiska saker i vardagen, men det är alltid jag själv som styr och planerar mina dagar. Det betyder att du som assistent ger praktisk service i det jag vill göra, men inte att du tar hand om mig.
Till vardags arbetar jag med rättighetsfrågor, både proffesionellt och ideellt. Jag är också en inbiten kunskapsknarkare och lärandejunkie, så jag har ofta någon kurs på gång vid sidan av jobbet. (Okej, jag erkänner att det ibland kan bli lite väl mycket.)
På fritiden försöker jag hinna med saker som konserter, teatrar, museibesök och middagar med vänner. Jag älskar också att bara vara hemma; ta hand om hemmet, organisera mitt liv och mina prylar på olika smarta sätt eller bara ta det lugnt med ett datorspel. Jag reser också ibland, både i jobbet och privat. Det kan vara allt från kortare utflykter inom Sverige till längre vistelser utomlands, så det är bra om du kan tänka dig att hänga med någon gång.
Om dig
Mina krav är att du:
Klarar av att jobba dygnspass.
Identifierar dig som kvinna eller icke-binär.
Förstår, talar och skriver svenska flytande.
Är rökfri och cirka 25 till 50 år.
Har B-körkort och vana att köra bil.
Kan arbeta både vardagar och helg, även storhelger emellanåt.
Har god fysisk hälsa, då jobbet innebär vissa lyft och förflyttningar.
Är vaccinerad mot covid.
Tål katter och andra luftburna allergener.
Är flexibel med både arbetsuppgifter och arbetstider
Är serviceminded och kan anpassa dig efter olika situationer.
Är lyhörd och har en känsla för andra personers integritet.
Tror på mänskliga rättigheter och allas lika värde.
De flesta som jobbar hos mig har en bakgrund inom olika kultur- och serviceyrken. En del har jobbat med djur eller natur, eller sysslar med någon typ av sport. Någon tidigare erfarenhet av personlig assistans är alltså inte nödvändig, men du får inte vara rädd för att vara nära en annan människa och våga ta i. Du får gärna vara en hejare på saker som naglar, hår, sömnad, hantverk, pyssel, växter, matlagning, städning eller liknande. Har du jobbat dygn eller natt tidigare är det troligen en fördel. Dina personliga egenskaper och att vi "klickar" är av stor vikt. Vi är trots allt nära varandra 24 timmar åt gången.
Det viktigaste för mig är alltså att du har rätt inställning och att vi funkar bra ihop i vardagen. Jag söker dig som har en känsla för när du ska ta initiativ och när du ska låta saker vara, och som förstår och respekterar mitt sätt att leva. Du behöver inte instruktioner hela tiden, men ska samtidigt stämma av innan du kör på för fullt. När vi är ute i sociala sammanhang är det viktigt att du kan smälta in utan att ta över. Du får gärna vara social, småprata lite och bete dig naturligt - helt enkelt vara en vanlig människa, men ändå med känsla för att det är mitt liv och sammanhang vi befinner oss i. Det handlar om lyhördhet, ödmjukhet och en viss fingertoppskänsla. Och du behöver tycka att det är kul att lära dig saker och göra saker på nya sätt, även om det skiljer sig lite från hur du själv hade gjort det.
Om anställningen
Du kommer att bli anställd av mitt egna bolag, som jag driver tillsammans med en vän. Jag är mån om mina anställda och jag har låg personalomsättning, men förväntar mig också en hög arbetsmoral tillbaka. Kollektivavtal och friskvårdsbidrag finns naturligtvis. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ansök!
Tror du att du skulle passa för jobbet? Läs då vidare på min hemsida innan du skickar din ansökan. Där hittar du mer information om jobbet och mig som person (Jessica). I din ansökan vill jag att du bifogar ett CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker just detta jobb och varför du tror du passar som personlig assistent till just mig. Visa på något sätt att du läst min hemsida. Jag kommer bara att gå vidare med ansökningar som tydligt visar att du har läst annonsen/hemsidan och förstått vad jobbet innebär. Standardiserade brev som uppenbart skickats till flera arbetsgivare kommer att sorteras bort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
