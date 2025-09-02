Tandvårdsgruppen Norberg söker Tandläkare!
Är du tandläkare och vill arbeta på en klinik med många möjligheter? Just nu söker Tandvårdsgruppen Norberg en till kollega som vill arbeta i en modern klinik med fina kollegor!
Om Tjänsten
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter som tandläkare.
Vi arbetar i Frenda Journalföringssystem och har patienter i alla åldrar, från barn till äldre och personer med tandvårdsstöd.
Kliniken strävar efter att erbjuda så mycket av patientens behandling som möjligt på kliniken och du har många möjligheter att arbeta brett eller nischa dig.
Vi söker dig som antingen är nyexaminerad eller dig med arbetserfarenhet. Du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift och kan enkelt komma in i nya system.
Som nyexaminerad kommer du att erbjudas handledning. Vill du som erfaren tandläkare ta med en tandsköterska är vi öppna för det.
Som person är du prestigelös, nyfiken och tycker om att arbeta brett samt är flexibel där du kan hantera exempelvis akutpatienter som kommer in under arbetsdagen. Du är en teamplayer som värdesätter dina kollegor samt goda och långsiktiga patientrelationer.
Tjänstens omfattning är till viss del flexibel, tillsvidare med provanställning. Startdatum enligt överenskommelse.
Om Tandvårdsgruppen Norberg
Tandvårdsgruppen Norberg är en familjär tandvårdsmottagning som erbjuder kvalitativ tandvård för alla åldrar. Vår vision är att kunna utföra en så stor del av patientens behandling som möjligt på hemmaplan. Det innebär att vi erbjuder tandvård som exempelvis bastandvård, protetik och kirurgi, implantat och estetisk tandvård. Vi arbetar också med tandreglering med Invisalign.
Mottagningen finns i fräscha ljusa lokaler på markplan med modern utrustning. Hos oss arbetar idag 9 personer uppdelade på två team.
Norberg är en liten kommun i norra Västmanland med ca 6000 invånare om ligger ca 7mil från Västerås. Här finns fina möjligheter till ett rikt friluftsliv i vackra omgivningar.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
