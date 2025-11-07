Tandvårdsbiträde till Folktandvården Umedalen och Idun, Umeå
2025-11-07
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Här på Folktandvården ligger vi i framkant vad gäller forskning och utveckling och har ett nära samarbete med institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Inom Folktandvården ryms en bredd av kompetensområden. Vi har både allmän- och specialisttandvård och dessutom medverkar vi i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Vi arbetar i moderna och välutrustade lokaler och finns på flera platser runt om i länet. Vi vill att du ska trivas och må bra så därför erbjuder vi friskvård och även rabatt vid ett antal träningsanläggningar.
Du som är nyfiken att prova på att jobba med tandvård, välkommen att söka jobbet som tandvårdsbiträde på Folktandvården Umedalen och Idun.
Inom tandvården får du möta och hjälpa människor samtidigt som du arbetar med den senaste tekniken. Du arbetar med omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter, ibland självständigt men också tillsammans med arbetskamrater i team. Vi har ett gott samarbete mellan våra kliniker och arbetar för att tillsammans bidra till utveckling, tillgänglighet och en god arbetsmiljö. Vi bedriver modern och hälsoinriktad tandvård till såväl barn som vuxna.

Arbetsuppgifter
Som tandvårdsbiträde hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar andra.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande jobb som består av både praktiska- och administrativa arbetsuppgifter. Du kommer framför allt att arbeta med sterilarbete, förrådshantering, arbete i miljörum samt hantering av tvätt och skötsel av personalutrymmen.
Arbetet kan även innebära kalibrering av scanner och härdljuslampor, att genomföra regelbundna kontroller av syrgasförbrukning samt temperaturkontroll av kylskåp. Andra förekommande arbetsuppgifter är paketering, posthantering och att vara behjälplig i receptionen med lättare administrativa arbetsuppgifter. Du arbetar med de uppgifter du kan utföra utan utbildning, till en början under handledning och så småningom mer självständigt. Beroende på den sökandes kompetens kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen. Har du tidigare erfarenhet från tandvård, vård, receptions- eller administrativt arbete är det meriterande. God datavana är önskvärt.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och har en god samarbetsförmåga. Du kan även organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser även att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid att du har ett professionellt förhållningssätt och bemötande.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
