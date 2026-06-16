Tandvårdsbiträde till Folktandvården Karlskoga-Degerfors
Region Örebro län / Vårdarjobb / Karlskoga Visa alla vårdarjobb i Karlskoga
2026-06-16
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Du har nu chansen att bli en i vårt team!
Vid enheten arbetar ca 30 medarbetare som har hand om alla patientkategorier. Vår enhet består av kliniker som är geografiskt centralt placerade i Karlskoga och Degerfors. Resor i tjänsten mellan klinikerna i enheten kan förekomma. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Detta är en varierande och flexibel tjänst. Arbetsuppgifterna kan bestå av:
Ha översikt och hantera sterilen på kliniken
Spola ur operatörsstolar och hjälpa till med steriliteten på behandlingsrum
Hantera personaltvätt
Plocka upp varor
Hjälpa behandlarna med bla att framkalla röntgen
Kalla patienter och fylla tidböcker
Receptionsarbete
Ansvara för personalutrymmenKvalifikationer
Du kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift, du är flexibel och ansvarstagande. Du kan arbeta självständigt och tillsammans med andra samt ta egna initiativ och prioritera arbetsuppgifter. Du är van att hantera många olika ansvarsuppgifter.
Det är meriterande med datavana, hygienutbildning, körkort. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folktandvården Karlskoga Kontakt
Enhetschef
Agnetha Collin agnetha.collin@regionorebrolan.se 070-392 80 10 Jobbnummer
9965101