Tandvårdsbiträde, Orofacial medicin/Kariologi, Umeå
Region Västerbotten, Specialisttandvården / Vårdarjobb / Umeå Visa alla vårdarjobb i Umeå
2026-07-13
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Folktandvården Västerbotten erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård inom samtliga specialiteter. Vi medverkar i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt bedriver tandteknisk verksamhet. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för Odontologi, Umeå universitet.
Specialisttandvården är i huvudsak lokaliserad till basenheten Norrlands Akademiska Tandvård i anslutning till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Vår verksamhet är en av flera inom samma basenhet.
Orofacial Medicin är remissinstans för patienter där det efterfrågas tandbehandling som ett led i den medicinska behandlingen och omfattar såväl patienter från region Västerbotten som från de övriga Norrlandsregionerna. Orofacial medicin omfattar prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd kopplade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder. För patienter som behöver ett särskilt omhändertagande har vi möjlighet till sedering och även till tandbehandling under narkos.
Kariologi tar emot remisspatienter från allmän- och specialistkliniker i Folktandvården samt från privata vårdgivare. Kariologisk behandling på specialistnivå innefattar orsaksutredning, riskbedömning, diagnostik, sjukdomsbehandling samt rehabilitering av patienter med okontrollerad kariessjukdom. Även erosivt tandslitage, emaljhypoplasier och muntorrhet är tillstånd som återfinns i det cariologiska behandlingspanoramat.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som tandvårdsbiträde hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar andra.
Vi söker ett tandvårdsbiträde som vill arbeta inom tandvården. I rollen kommer du assistera vid utredningar och behandlingar (inklusive lustgas och narkos). Du kommer även arbeta med vissa administrativa uppgifter samt med steril- och receptionistarbete. Ett nära och bra samarbete med sjukvården är viktigt.
Vi arbetar dagtid måndag till fredag och använder oss av journalsystemet T4.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning där undersköterskeutbildning eller motsvarande är mycket meriterande. Har du tidigare erfarenhet från tandvård, receptions- eller vårdarbete är det värdefullt.
Som person är du flexibel, har lätt för att samarbeta med andra. Du är initiativtagande och trivs både med att assistera och arbeta självständigt. Du är administrativt lagd, behärskar det svenska språket bra och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Specialisttandvården Kontakt
Avdelningschef Orofacial medicin & Cariologi
Rebin Akram rebin.akram@regionvasterbotten.se 076-1045397 Jobbnummer
10000630