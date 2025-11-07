Tandvårdcentralen söker en tandläkare till nyöppnad klinik i Landskrona

Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB / Tandläkarjobb / Landskrona
2025-11-07


Om Tandvårdcentralen:
Vi är en tandvårdskedja med en familjär anda som drivs av våra kärnvärden ansvar, kvalité och empati. Det är dessa kärnvärden som präglat företaget sedan vi slog upp portarna år 2006. Vår vision är att alla ska ha ett vackert leende oavsett bakgrund. I år öppnar vi en till klinik i Landskrona. Vi har för tillfället två kliniker i Malmö. Bli en del av vår resa du med.
Just nu söker vi en Tandläkare till vår nya klinik i Landskrona!

Publiceringsdatum
2025-11-07

Kvalifikationer
Vi söker en tandläkare med svensk legitimation. Erfarenhet inom allmäntandvård är naturligtvis meriterande och du bör ha minst två års erfarenhet om du ska söka denna tjänst. Vi ser gärna att du är engagerad och passionerad i ditt arbete och har god samarbetsförmåga. Du skall arbeta med hög kvalitè, ha goda kunskaper inom odontologi. Vi värdesätter även god service och patientbemötande.
Man bör vara flexibel och ha en övergripande syn i kliniken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Som allmäntandläkare kommer du ha varierande arbetsuppgifter och ta hand om alla typer av patienter. Du kommer att arbeta i en modern klinik och hela kliniken är digitaliserad.
Tandvårdcentralen använder sig av journalsystemet Muntra och röntgensystemet Romexis.
Övrigt:
Start: enligt överenskommelse
Anställningsform: tillsvidare med provanställning 6 månader.
Omfattning: Heltid
Placering: Centrala Landskrona
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperioden går ut.

