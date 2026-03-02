Tandvårdcentralen AB söker en tandläkare
2026-03-02
Om Tandvårdcentralen:
Vi är en tandvårdskedja som präglas av en familjär atmosfär och som drivs av våra värderingar ansvar, kvalitet och empati. Dessa värderingar har varit grundstenen i vår verksamhet sedan vi öppnade vår första klinik 2006. Vår vision är att alla, oavsett bakgrund, ska kunna bära ett vackert leende. Vi har två kliniker i Malmö: Tandvårdcentralen Möllan, där allt började 2006, och Tandvårdcentralen Pildamm, en modern klinik utrustad med CBCT. Vi har även en klinik i Landskrona. Följ med på vår resa!
Just nu söker vi ytterligare en tandläkare till våra kliniker i Malmö
Vi söker en tandläkare med svensk legitimation. Erfarenhet inom allmäntandvård är naturligtvis meriterande och du bör ha minst två års erfarenhet om du ska söka denna tjänst . Vi tycker det är roligt att lära ut och våra fyra tandläkare har tillsammans över 40 års erfarenhet. Vi ser gärna att du är engagerad och passionerad i ditt arbete och har god samarbetsförmåga. Du skall arbeta med hög kvalitè, ha goda kunskaper inom odontologi. Vi värdesätter även god service och patientbemötande.
Man bör vara flexibel och ha en övergripande syn i kliniken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Som allmäntandläkare kommer du ha varierande arbetsuppgifter och ta hand om alla typer av patienter. Du kommer att arbeta i en modern klinik och hela kliniken är digitaliserad.
Tandvårdcentralen använder sig av journalsystemet Muntra och röntgensystemet Romexis.
Övrigt:
Start: enligt överenskommelse
Anställningsform: tillsvidare med provanställning 6 månader.
Omfattning: Heltid
Placering: Centrala Malmö
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperioden går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: tandvardcentralen@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tandläkare heltid eller deltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB
(org.nr 556756-9024), http://www.tandvardcentralen.se
Bergsgatan 12 (visa karta
211 54 MALMÖ Arbetsplats
Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB Kontakt
VD
Faraz Seyedi tandvardcentralen@telia.com 0704931433 Jobbnummer
9772800