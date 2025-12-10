Tandvårdcentralen AB söker en tandhygienist
Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2025-12-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB i Malmö
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om Tandvårdcentralen:
Vi är en tandvårdskedja som präglas av en familjär atmosfär och som drivs av våra värderingar ansvar, kvalitet och empati. Dessa värderingar har varit grundstenen i vår verksamhet sedan vi öppnade vår första klinik 2006. Vår vision är att alla, oavsett bakgrund, ska kunna bära ett vackert leende. Vi har två kliniker i Malmö: Tandvårdcentralen Möllan, där allt började 2006, och Tandvårdcentralen Pildamm, en modern klinik utrustad med CBCT. Just nu är vi dessutom i full gång med att öppna vår tredje klinik i Skåne, belägen i Landskrona. Följ med på vår resa!
Just nu söker vi en tandhygienist till våra kliniker i MalmöPubliceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Vi söker en tandhygienist med svensk legitimation. Erfarenhet är naturligtvis meriterande och du bör ha minst två års erfarenhet om du ska söka denna tjänst . Vi tycker det är roligt att lära ut och våra fyra tandläkare har tillsammans över 40 års erfarenhet. Vi ser gärna att du är engagerad och passionerad i ditt arbete och har god samarbetsförmåga. Du skall arbeta med hög kvalitè, ha goda kunskaper inom odontologi. Vi värdesätter även god service och patientbemötande.
Man bör vara flexibel och ha en övergripande syn i kliniken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Om dig:
Du är legitimerad tandhygienist som är positiv och arbetar engagerat och lyhört. Du skapar trygghet för patienter, anpassar ditt bemötande efter behov och kommunicerar tydligt. Du planerar ditt arbete strukturerat men är flexibel när dagen förändras. Vi söker en lagspelare och värdesätter personlig lämplighet. Assistans av tandläkare kan förekomma och även receptionsuppgifter vid behov. Du kommer att arbeta i en modern klinik och hela kliniken är digitaliserad.
Tandvårdcentralen använder sig av journalsystemet Muntra och röntgensystemet Romexis.
Övrigt:
Start: enligt överenskommelse
Anställningsform: tillsvidare med provanställning 6 månader.
Omfattning: Heltid
Placering: Centrala Malmö
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperioden går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: tandvardcentralen@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tandhygienist heltid/deltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB
(org.nr 556756-9024), http://www.tandvardcentralen.se
Bergsgatan 12 (visa karta
)
211 54 MALMÖ Arbetsplats
Tandvårdcentralen Akut Mottagning Malmö AB Kontakt
VD
Faraz Seyedi tandvardcentralen@telia.com 0704931433 Jobbnummer
9638409