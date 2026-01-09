Tandtekniker till in-house lab i Göteborg sökes
2026-01-09
Vi söker en tandtekniker till vårt in-house lab i Göteborg.
Nuvarande har vi tre tandtekniker men en av de kommer att flytta tillbaka till sin hemstad
Vi behöver en ersättare till hen
Ansvarsområden: Dokumentation, skötsel av digitalt flöde så som fräsning, 3D- printning, scanning, efterarbete, glazening, bettskenor, essixskenor, sportskenor, mindre cad/cam/ Exocad design (kronor, broar), samt skötsel av maskiner.
Har du erfarenhet av dessa områden och är självgående är du mycket välkommen att skicka oss din intresseanmälan.
God svenska i tal och skrift är en förutsättning för att klarar av arbetet
Tillträde: efter överenskommelse. Gärna omgående
Skicka intresseanmälan tilljobb@eriksbergstandvard.se
Vi önskar INTE kontakt med rekryteringsbolag
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
