Tandtekniker till in-house lab i Göteborg sökes

Naef Dental AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Göteborg
2026-01-09


Vi söker en tandtekniker till vårt in-house lab i Göteborg.
Nuvarande har vi tre tandtekniker men en av de kommer att flytta tillbaka till sin hemstad
Vi behöver en ersättare till hen
Ansvarsområden: Dokumentation, skötsel av digitalt flöde så som fräsning, 3D- printning, scanning, efterarbete, glazening, bettskenor, essixskenor, sportskenor, mindre cad/cam/ Exocad design (kronor, broar), samt skötsel av maskiner.
Har du erfarenhet av dessa områden och är självgående är du mycket välkommen att skicka oss din intresseanmälan.
God svenska i tal och skrift är en förutsättning för att klarar av arbetet
Tillträde: efter överenskommelse. Gärna omgående
Skicka intresseanmälan till
jobb@eriksbergstandvard.se
Vi önskar INTE kontakt med rekryteringsbolag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: jobb@eriksbergstandvard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandtekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Naef Dental AB (org.nr 559014-4001)
Maskingatan 5 (visa karta)
417 64  GÖTEBORG

Arbetsplats
Eriksbergs Tandvård

Jobbnummer
9676904

