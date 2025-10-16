Tandtekniker sökes till vår avdelning för Ortodonti
2025-10-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om rollen:
Du kommer att arbeta med tillverkning av ortodontiska hjälpmedel såsom, retentionstrådar, expansionsplåtar och andra individuellt anpassade lösningar. Arbetet kräver noggrannhet, känsla för detaljer och ett intresse för både funktion och estetik. Digitala arbetsflöden används i delar av produktionen - erfarenhet av CAD/CAM är meriterande men inget krav.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom ortodonti - eller dig som är tandtekniker med bakgrund inom protes och vill utveckla din kompetens inom ortodonti. Du arbetar strukturerat, har hög precision i ditt hantverk och tar ansvar för både kvalitet och leveranstider. Du är nyfiken på nya arbetssätt och ser kontinuerlig utveckling som en naturlig del av yrkesrollen.
Varför Teknodont?
Teknodont är ett modernt och väletablerat tandtekniskt laboratorium med verksamhet sedan 1962. Vi erbjuder ett brett utbud av protetiska lösningar och arbetar nära tandvården för att leverera hög kvalitet, funktion och estetik. Vårt labb är organiserat i specialiserade avdelningar, där vi kombinerar traditionellt hantverk med digital teknik för att möta framtidens krav inom tandteknik.
Hos oss får du en trygg anställning i en stimulerande miljö där samarbete, kvalitet och personlig utveckling står i fokus. Du arbetar tillsammans med kunniga kollegor och bidrar varje dag till att förbättra patienters livskvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: sa@teknodont.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teknodont AB
Stenbärsgatan 8 (visa karta
212 31 MALMÖ Kontakt
