Tandtekniker sökes till etablerad privat tandvårdsklinik
Jönköpings implantat & tandvård AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Jönköping Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Jönköping
2025-11-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings implantat & tandvård AB i Jönköping
Vi söker en kvalificerad och engagerad tandtekniker som vill bli en del av vårt professionella team. Vår klinik erbjuder högkvalitativ tandvård med fokus på patientens trygghet, estetik och funktion. Om du har ett öga för detaljer och värdesätter samarbete, kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vår privata tandvårdsklinik är belägen i Jönköping och har lång erfarenhet av att erbjuda både allmän- och specialisttandvård. Vi arbetar med modern teknik och strävar efter att ligga i framkant inom både behandling och service. Vårt laboratorium är fullt utrustat för att hantera avancerade protetiska lösningar.
I rollen som tandtekniker kommer du att:
• Arbeta med både fasta och avtagbara ersättningar samt implantatkonstruktioner
• Arbeta med både traditionella metoder och digital teknik (CAD/CAM)
• Samarbeta nära med tandläkare och tandsköterskor för att säkerställa hög kvalitet och god funktion
• Bidra till utveckling och effektivisering av vårt tekniska arbete
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning inom tandteknik, med flera års erfarenhet
• Är noggrann, ansvarstagande och har god problemlösningsförmåga
• Har erfarenhet av digitala arbetsflöden och CAD/CAM-teknik
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: implantat@parlanstandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandtekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings implantat & tandvård AB
(org.nr 559329-3540) Jobbnummer
9591311