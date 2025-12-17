Tandtekniker Sökes Till Altrodent Ab (tidigare Sdic Isodental)
2025-12-17
Flera Tandtekniker sökes till Altrodent AB (tidigare SDIC Isodental), Arninge Täby samt Gärdet Stockholm.
Vi växer, utvecklas och söker nu fler tandtekniker som vill vara med på vår resa här hos oss på Altrodent, dentallaboratoriet med siktet inställt på kvalitet, leveranssäkerhet och service. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, glada energiska kollegor och tillsammans har vi massor av erfarenhet som vi delar med oss av. Idag är vi 26 medarbetare på våra två enheter i Arninge och på Gärdet.Är du personen vi söker? Nyutexaminerad eller rutinerad så är vi intresserad av dig som är tandtekniker och även ansvarsfull, engagerad och positiv! De tjänster som skall tillsättas finns på dessa avdelningar: · Porslin (Arninge och Gärdet)· CAD / CAM (Arninge och Gärdet) · Protes (Gärdet)· Gipsare (Gärdet) Dina arbetsuppgifter
Till vår porslinsavdelning på Gärdet söker vi dig med bred kompetens och erfarenhet av helkeramer, metallkeramik och implantatarbeten. Du kommer ingå i vår avdelning som i dagsläget består av fyra kompetenta porslinstekniker.
I Arninge tillverkar vi monolitiska kronor och broar i det helt digitala flödet, är du den som är intresserad av färdigställandet av de helkeramer vi fräser på plats? Då är du rätt person för oss!
Till våra båda enheter söker vi dig som har ett starkt intresse för CAD/CAM! Vi arbetar i Exocad och 3Shape.
Vår protesavdelning på Gärdet behöver förstärkning, vi tillverkar allt inom avtagbar protetik idag och söker en dynamisk erfaren protestekniker.
Trots den digitala utvecklingen så hanterar vi dagligen ett antal gipsmodeller och söker dig som kan hantera och effektivt planera den dagliga produktionen på modellavdelningen.Kvalifikationer
Utbildad tandtekniker/biträde som behärskar svenska språket.Anställningsvillkor
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och förmåner såsom friskvårdsbidrag för ditt välmående och givetvis har vi kollektivavtal.
Lön och tillträde enligt överenskommelse.
40 timmar arbetsvecka.
Skicka ditt CV och personliga brev redan idag märkt med "Tandtekniker Altrodent"
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
