Tandtekniker med erfarenhet av CAD/CAMe
Lidingö Tandteknik AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Lidingö Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Lidingö
2026-06-25
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Lidingö Tandteknik AB · Lidingö · HeltidPubliceringsdatum2026-06-25Om företaget
Lidingö Tandteknik AB är ett nystartat, digitalt tandtekniskt laboratorium på Lidingö, grundat och ägt av en legitimerad tandläkare. Vi kombinerar modern digital tandteknik med ett nära samarbete med svenska kliniker. Hos oss arbetar du i en liten, snabbfotad organisation där du har stort eget ansvar och är med och formar verksamheten från grunden.Om tjänsten
Som tandtekniker hos oss ansvarar du för kvalitetskontroll och granskning av digitala protetiska arbeten. Du arbetar i Exocad och säkerställer att varje arbete håller hög klinisk och teknisk kvalitet innan det levereras till kund.
I rollen ingår bland annat att:
Granska och kvalitetssäkra digitala designer (Exocad) av kronor, broar och proteser
Ansvara för kvalitetskontroll enligt MDR (medicintekniska produkter)
Kommunicera tekniska specifikationer och ändringar med produktionspartner på engelska
Säkerställa att leveranser möter klinikernas krav och tidsramar
Bidra till att bygga upp labbets kvalitets- och processrutiner
Vi söker dig som
Är utbildad tandtekniker eller har motsvarande dokumenterad erfarenhet
Ansvarstagande och självgående
Har erfarenhet av digital tandteknik och CAD/CAM, gärna Exocad
Har ett öga för kvalitet och detaljer
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
Är självgående, strukturerad och trivs i en miljö där mycket byggs upp från start
Har erfarenhet av implantatprotetik och större fall.
Meriterande
Erfarenhet av kvalitetsarbete
Kunskap om DentHub eller liknande beställningssystem
Erfarenhet av att granska och kvalitetssäkra andras tekniska arbeten
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande, digitalt labb från första dagen
Stora möjligheter att påverka och utvecklas
Chefsroll
En arbetsgivare som själv är kliniker och förstår tandvårdens vardag
Lön enligt överenskommelseAnställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid (deltid eller konsultupplägg kan diskuteras)
Tillträde: Enligt överenskommelse, Tidigast 1 Augusti
Placering: Radiovägen 3A, 181 55 Lidingö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: amindentalab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Tandteknik AB
(org.nr 559539-4072)
Radiovägen 3 A (visa karta
)
181 55 LIDINGÖ Kontakt
Amin Harek amindentalab@gmail.com 0700158899 Jobbnummer
9978031