Tandtekniker, Folktandvårdens tandtekniska laboratorium, Umeå
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Umeå
2025-10-03
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Folktandvården Västerbotten har allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, medverkan i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker samt tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt mer än hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för odontologi, Umeå universitet.
Vi söker en tandtekniker till Folktandvårdens tandtekniska laboratorium i Umeå. Vi är ett toppmodernt fullservicelaboratorium med den allra senaste tekniska utrustningen. Vi utför samtliga tandtekniska arbeten inom ortodonti, fast och avtagbar protetik. Vi har ett väl utvecklat samarbete med tandläkare inom Region Västerbotten, tandläkarprogrammet vid Umeå Universitet samt utför även uppdrag till den privata marknaden.
Vi strävar framåt och ökar den digitala tandtekniken vilket innebär att vi utför digitala avtryck och cad design. Vi levererar även frästa och sintrade konstruktioner i Zirkonium och Celtra/Emax samt printade arbeten.
Vår verksamhet är konkurrensutsatt vilket ställer höga krav på kvalité, kundbemötande och ständig utveckling. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är stolt över våra fina lokaler och vår goda arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som tandtekniker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetetuppgifterna innebär i huvudsak att arbeta med avtagbar protetik. Det innebär alla moment i framställning av helproteser, skeletterade proteser och olika sorters temporära ersättningar.
Vi erbjuder ett arbete där vi satsar på den digitala tekniken och medarbetarens utveckling för att möta våra kunders krav både nu och i framtiden. I din roll kommer du ge service och möjliggöra insatser som påverkar andra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandteknikerexamen.
Du bör ha tidigare erfarenhet av avtagbar protetik.
Som person är du noggrann, flexibel och ansvarsfull, där du kan planera ditt dagliga arbete. Du har förmågan att både arbeta självständigt men också i samarbete med andra. Vidare vill vi att du har hög servicekänsla, kvalitetsmedvetenhet och drivs av att utvecklas.
Du har förmåga till såväl tekniskt som kreativt tänkande då utvecklingen går mot en alltmer kvalificerad tandvård.
Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Kontakt
Avdelningschef
Anette Björns anette.bjorns@regionvasterbotten.se 070-520 62 70 Jobbnummer
