Tandsköterskor till Folktandvården, Umeå och Holmsund
Region Västerbotten, Folktandvården Syd / Tandsköterskejobb / Umeå Visa alla tandsköterskejobb i Umeå
2025-11-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Folktandvården Syd i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Bjurholm
, Åsele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Här på Folktandvården ligger vi i framkant vad gäller forskning och utveckling och har ett nära samarbete med institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Inom Folktandvården ryms en bredd av kompetensområden. Vi har både allmän- och specialisttandvård och dessutom medverkar vi i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Vi arbetar i moderna och välutrustade lokaler och finns på flera platser runt om i länet.
Nu söker vi tandsköterskor till Folktandvården Umedalen, Teg och Idun i Umeå samt Holmsund. Ange i din ansökan vilken klinik du är mest intresserad av.
Umeå är en stad i ständig utveckling. Här kombineras innovation och arbetsglädje med livskvalitet, natur och ett rikt kulturliv. Du är alltid nära naturen i Umeå då skidspår, älvpromenader, cykelleder och paddling finns bara några minuter bort. Med över 40 000 studenter är staden full av idéer, energi och framtidstro. Det märks på kaféerna, i kulturlivet och på arbetsplatserna. Här får du inte bara ett meningsfullt arbete utan också en vardag där det finns tid och plats för mer än bara jobbet.
Holmsund är ett kustsamhälle strax utanför Umeå där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand. Här arbetar du nära naturen, havet och skogen men med Umeås puls bara 20 minuter bort. I Holmsund får du korta pendlingstider, ett familjevänligt samhälle och en varm gemenskap där det är lätt att känna sig hemma.
Oavsett var du jobbar är du del av en stor verksamhet där gott arbetsklimat, utveckling, inkludering och härlig gemenskap är ledord. Vi är stolta över vårt utbud av friskvårdsaktiviteter och givetvis får du friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du får ett roligt och omväxlande arbete och kommer att ingå i arbetsteam tillsammans med tandläkare och tandhygienister. Arbetet innebär framförallt att assistera behandlare och utföra eget patientarbete som att informera och instruera patienter samt receptions- och sterilarbete och administrativa arbetsuppgifter.
Är du nyutexaminerad får du introduktion och handledning för att du ska utvecklas och växa i din yrkesroll. Vi är stolta över samarbetet som finns mellan våra kliniker och arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Vi ansvarar även för bemanningen av Tandakuten på Norrlands universitetssjukhus (NUS) tillsammans med övriga Folktandvårdskliniker i Umeåregionen. Arbetet kan också ske utanför kliniken, exempelvis i samarbete med Hälsocentral, skola eller äldreomsorg.
Vi använder digital tidbokning och 1177 samt journalsystemet T4 och kommunikationslösning Tele-Q. Som tandsköterska hos oss bidrar du med struktur och trygghet för både patienter och team.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara utbildad tandsköterska med intresse och engagemang för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och förmåga att självständigt utföra profylax och utreda och analysera behov av insatser, vilket betyder att du har kunskap och förståelse för den orala hälsans betydelse för individens välbefinnande och hälsa samt allmänna hälsotillståndets inverkan.
Som person är du flexibel, har lätt för att kommunicera, har god förmåga att organisera och prioritera arbetet och tycker att omhändertagande och service är en naturlig del av arbetet. Du är lyhörd för din omgivning och har en förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån vem du möter och vad situationen kräver. Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra och vill bidra till utveckling som leder till förbättrade arbetssätt. Vi värdesätter god kommunikativ förmåga och ett bra bemötande.
Du har goda kunskaper i svenska och både i tal och skrift. Erfarenhet av teamarbete är meriterande och vi ser gärna att du har kunskaper i journalsystemet T4, 1177 och Tele-Q.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Kontakt
Avdelningschef FTV Idun/Holmsund
Maria Hägg maria.c.hagg@regionvasterbotten.se 076-527 72 09 Jobbnummer
9602037