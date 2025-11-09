Tandsköterskor sökes till Svea Dental i Mölndal
2025-11-09
Tandsköterska sökes till Svea Dental i Mölndal
Plats: Hagåkersgatan 2, 431 41 Mölndal
Tjänst: Heltid / Deltid
Start: Enligt överenskommelse
På Svea Dental strävar vi alltid efter att ge våra patienter bästa möjliga tandvård med omtanke, kvalitet och professionalism. Vi är ett engagerat team som arbetar tillsammans för att skapa trygga och positiva upplevelser för våra patienter.
Nu är vi i en spännande tillväxtfas och söker därför fler kollegor som vill vara med på vår resa. Hos oss får du arbeta i en modern och trivsam arbetsmiljö, med goda möjligheter till utveckling och ett nära samarbete med erfarna kollegor.
Är du en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill arbeta i en modern och trivsam miljö? Då vill vi på Svea Dental gärna träffa dig!
Svea Dental är en privat tandvårdsklinik med fokus på vuxentandvård. Vi erbjuder allmäntandvård, estetisk tandvård samt implantatbehandlingar. Vår klinik är centralt belägen i Mölndal med goda kommunikationer och moderna lokaler. Vi arbetar med patienten i centrum och värdesätter kvalitet och ett personligt bemötande.Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att:
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
Ansvara för sterilhantering och hygienrutiner
Sköta receptionsarbete, boka tider och ha kontakt med patienter
Vara en viktig del av vårt lilla och sammansvetsade team
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och som trivs i en roll med både kliniskt och administrativt arbete. Du är serviceinriktad, noggrann och flexibel. Erfarenhet från vuxentandvård är meriterande, men vi välkomnar även nyutexaminerade.
Vi erbjuder
En trygg och trevlig arbetsplats med erfarna kollegor
Möjlighet till utveckling och ansvar
Fräscha lokaler och modern utrustningSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till sana@sveadental.se
. Urval sker löpande.
Välkommen till oss på Svea Dental i Mölndal - tillsammans skapar vi ett leende i taget!
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: sana@sveadental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A&S Dental AB
(org.nr 559468-9233)
Hagåkersgatan 2 (visa karta
)
431 41 MÖLNDAL Arbetsplats
Svea Dental Jobbnummer
9595652