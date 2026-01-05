Tandsköterskor sökes till Svea Dental i Mölndal
2026-01-05
Plats: Hagåkersgatan 2, 431 41 Mölndal
Tjänst: Heltid / Deltid
Start: Enligt överenskommelse
På Svea Dental strävar vi alltid efter att ge våra patienter bästa möjliga tandvård med omtanke, kvalitet och professionalism. Vi är ett engagerat team som arbetar tillsammans för att skapa trygga och positiva upplevelser för våra patienter.
Kliniken befinner sig just nu i en expansionsfas och vi söker därför fler tandsköterskor som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss får du arbeta i en modern och trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling och ett nära samarbete med erfarna kollegor.
Är du en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill arbeta i en modern klinik med patienten i fokus? Då vill vi gärna träffa dig!
Om oss
Svea Dental är en privat tandvårdsklinik med inriktning på vuxentandvård. Vi erbjuder allmäntandvård, estetisk tandvård samt implantatbehandlingar. Kliniken är centralt belägen i Mölndal med goda kommunikationer och moderna lokaler. Vi arbetar med patienten i centrum och värdesätter kvalitet och ett personligt bemötande.
Som tandsköterska hos oss kommer du att:
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
Ansvara för sterilhantering och hygienrutiner
Arbeta i receptionen med tidsbokning och patientkontakt
Vara en viktig del av vårt växande och sammansvetsade team
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och trivs i en roll som kombinerar kliniskt och administrativt arbete. Du är serviceinriktad, noggrann och flexibel. Erfarenhet från vuxentandvård är meriterande, men vi välkomnar även nyutexaminerade.
Vi erbjuder
En trygg och trevlig arbetsplats med erfarna kollegor
Möjlighet till utveckling i takt med klinikens expansion
Fräscha lokaler och modern utrustning
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: sana@sveadental.se
.
Urval sker löpande.
Välkommen till Svea Dental i Mölndal - tillsammans skapar vi ett leende i taget!
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: sana@sveadental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A&S Dental AB
(org.nr 559468-9233)
Hagåkersgatan 2 (visa karta
)
431 41 MÖLNDAL Arbetsplats
Svea Dental Jobbnummer
9669998