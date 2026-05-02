Tandsköterskor, Allmäntandvården Norrlands Akademiska Tandvård, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Norrlands Akademiska Tandvård (NAT) är en basenhet där allmäntandvård, specialisttandvård, klinisk utbildning och forskning samlas i en gemensam struktur. Verksamheten bedrivs i nära samarbete mellan Folktandvården i Region Västerbotten och Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.
Som basenhet präglas NAT av tydliga uppdrag, långsiktig kompetensförsörjning och ett aktivt arbete med verksamhetsintegrerade arbetssätt där vård, utbildning och utveckling är tätt sammanlänkade i vardagen. Här arbetar du i en akademisk miljö där samarbete, lärande och patientfokus går hand i hand.
Allmäntandvården NAT är navet i denna verksamhet - hjärtat där vård, utbildning och akademi möts i praktiken. Här bedrivs allmäntandvård för barn och vuxna samtidigt som verksamheten utgör en central lärandemiljö för tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningarna samt en naturlig samverkansyta mot specialisttandvården.
Allmäntandvården NAT är under uppbyggnad, vilket innebär att du får en unik möjlighet att vara med och forma arbetssätt, team och kultur från start. Verksamheten präglas av gemensam planering, tydliga uppdrag och ett uttalat fokus på hållbar kompetensförsörjning, kvalitet och lärande i vardagen.
Här arbetar du i en ovanlig och utvecklande miljö, där kliniskt arbete, samarbete över verksamhetsgränser och professionell utveckling är en naturlig del av uppdraget. Hos oss finns goda möjligheter till karriärvägar och kontinuerlig kompetensutveckling genom den nära kopplingen till specialisttandvård och akademi.
Vi söker nu tandsköterskor till Allmäntandvården NAT som vill vara med och bygga upp en ny verksamhet i skärningspunkten mellan allmäntandvård, specialisttandvård och akademi. Hos oss får du arbeta i team, ta ansvar i vardagen och bidra till både god patientvård och framtidens tandvårdsutbildning.
Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och ger våra patienter bra förutsättningar till en god munhälsa.
Du har en central roll i det dagliga teamarbetet. Du bidrar både till god och säker tandvård för våra patienter och till att skapa bra förutsättningar för klinisk utbildning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat assisterande arbete inom allmäntandvård för vuxna och barn, medverkan i den kliniska utbildningsmiljön inkluderande handledning av studenter tillsammans med tandläkare och kliniska lärare och vissa administrativa uppgifter. Arbete i steril kan förekomma.
Vi använder datoriserad tidbokning och journalsystemet T4.

Kvalifikationer
Du har tandsköterskeexamen och en god förmåga att samarbeta och bidra till teamets gemensamma arbete. Det är viktigt att du har ett intresse för utveckling, kvalitet och god service.
Du är flexibel, ansvarstagande och trivs i en verksamhet där vardagen är omväxlande. Erfarenhet från allmäntandvård, utbildningstandvård eller specialisttandvård är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322567".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Kontakt
Vision
Maria Hansson maria.em.hansson@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9887371