Tandsköterskaär välkommen till Specialisttandläkarna i Eslöv!
Specialisttandläkarna i Eslöv AB / Tandsköterskejobb / Eslöv
2025-09-11
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska eller ortodontiassistent! Tjänsten innefattar innefattar sedvanliga tandsköterskeuppgifter med och utan delegering.
Möjlighet finns för vidareutbildning till ortodontiassistent i framtiden.
Våra krav är följande:
-Flytande svenska i text och tal är ett måste
-Ansvarsfull
-Punktlig
-Professionellt patientbemötande
-Stresstålig
Kliniken ligger mitt i Skåne. Hit tar du dig enkelt med buss eller tåg, annars finns parkeringsmöjligheter nära vår klinik.
Vi kommer att genomföra intervjuer löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kontakt@specialisttandlakarnaeslov.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialisttandläkarna i Eslöv AB
(org.nr 556777-3782)
Västerlånggatan 25 (visa karta
)
241 31 ESLÖV Jobbnummer
