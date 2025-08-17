Tandsköterska, vikariat 6 månader (50-75 %) Riddarpraktiken, Jakobsberg

Tandläkare Michael Thorén AB / Tandsköterskejobb / Järfälla
2025-08-17


Tandsköterska - Vikariat 6 månader, deltid 50-75 %
Riddarpraktiken i Jakobsberg söker en serviceinriktad och engagerad tandsköterska för ett vikariat under sex månader, med möjlighet till förlängning.

2025-08-17

Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sterilarbete och instrumentvård
Materialhantering och beställningar
Reception, bokning och telefon
Journaldokumentation (Muntra)

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Svenska i tal och skrift
God datorvana

Meriterande
Erfarenhet från allmäntandvård
Vana av Muntra eller liknande journalsystem
Erfarenhet av sterilarbete och reception

Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och noggrann
Trygg i bemötandet av patienter
Trivs i team men kan också arbeta självständigt

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat 6 månader, möjlighet till förlängning
Omfattning: 50-75 %
Lön: Enligt överenskommelse
Placering: Riddarpraktiken, Riddarplatsen 18, 177 30 Järfälla

Så ansöker du
Skicka CV och kort personligt brev till:
michael.thoren@riddarpraktiken.se
Urval sker löpande.

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkare Michael Thorén AB (org.nr 559084-2810), http://riddarpraktiken.se
Riddarplatsen 18 (visa karta)
177 30  JÄRFÄLLA

Jobbnummer
9461564

