Tandsköterska, vikariat 6 månader (50-75 %) Riddarpraktiken, Jakobsberg
2025-08-17
Tandsköterska - Vikariat 6 månader, deltid 50-75 %
Riddarpraktiken i Jakobsberg söker en serviceinriktad och engagerad tandsköterska för ett vikariat under sex månader, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sterilarbete och instrumentvård
Materialhantering och beställningar
Reception, bokning och telefon
Journaldokumentation (Muntra)Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Svenska i tal och skrift
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet från allmäntandvård
Vana av Muntra eller liknande journalsystem
Erfarenhet av sterilarbete och receptionDina personliga egenskaper
Serviceinriktad och noggrann
Trygg i bemötandet av patienter
Trivs i team men kan också arbeta självständigt
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat 6 månader, möjlighet till förlängning
Omfattning: 50-75 %
Lön: Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka CV och kort personligt brev till: michael.thoren@riddarpraktiken.se
Urval sker löpande.
Skicka CV och kort personligt brev till: michael.thoren@riddarpraktiken.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: michael.thoren@riddarpraktiken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Michael Thorén AB
(org.nr 559084-2810), http://riddarpraktiken.se
177 30 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9461564