Tandsköterska välkomnas till Folktandvården Sundbyberg
Region Stockholm / Tandsköterskejobb / Sundbyberg Visa alla tandsköterskejobb i Sundbyberg
2025-11-06
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska hos oss arbetar du med såväl vuxna, ungdomar som barn med varierat vårdbehov. Du arbetar i team med tandläkare. Inom dina ansvarsområden ingår bland annat: assistans, steril- och receptionsarbete med stort fokus på kundservice. Vidare i ditt uppdrag delar du med dig av dina erfarenheter för att både motivera och inspirera dina kollegor.
Kliniken i Sundbyberg är en av de modernaste klinikerna i Stockholm - med 10 ljusa och fräscha behandlingsrum, nyrenoverat väntrum och toppmodern utrustning, inklusive digital scanner för avtryckstagning. Vi är ett engagerat och sammansvetsat team där trivsel och kvalitet står i fokus. Med tio tandläkare, varav två nischtandläkare inom protetik och kirurgi, erbjuder vi både bredd och nischkompetens för att ge våra patienter högkvalitativ vård. Kliniken ligger på kort pendlingsavstånd till Stockholm City samt Odenplan med gångavstånd till stationen. Här finns också tvärbana som erbjuder goda kommunikationer inom Stockholmsområdet.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig med avslutad tandsköterskeutbildning och du får gärna ha god erfarenhet. Dessutom är du en person som motiveras av att utveckla dina färdigheter och din kompetens ytterligare. Gillar du att arbeta i reception så finns det just nu utvecklingsmöjlighet för dig. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du håller en hög servicenivå och har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv, lösningsorienterad även i utmanande situationer. Du tar till dig feedback och ser det som en möjlighet att utvecklas. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandsköterska hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda tandsköterskeelever mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom nischtandsköterska, profylaxtandsköterska, BVC-informatör, fluortant och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 30 november-2025. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Gazelle Ranji-Kemi, klinikchef, tfn: 08-123 166 58
Susan Mehtar-Abbas, arbetsledare, tfn: 08-123 167 39
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6910". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Jobbnummer
9591548